SDÜ Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi’nde Başarılı Bir Ameliyat Daha

Nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk şikayeti ile SDÜ Hastanesi Kardiyoloji polikliniğine başvuran hasta, gerçekleştirilen başarılı operasyon ile sağlığına kavuştu.49 yaşındaki bayan hastaya Prof.Dr. Erdoğan İbrişim başkanlığındaki ekip tarafından operasyon uygulandı. Sayılı merkezlerde deneyimli ekiplerce yapılan ameliyatla sağlığına kavuşan hasta, ‘SDÜ Hastanesi benim en büyük şansım oldu. Başta hocalarımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’ dedi.Ameliyat ile ilgili bilgi veren SDÜ Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Erdoğan İbrişim, “SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda farklı bir teknikle yapılan ameliyat sayılı merkezlerde gerçekleştirilen bir ameliyatla daha yapıldı.49 yaşında bayan hastamız, nefes darlığı, yorgunluk şikayetleri ile başvurdu. Yapılan anjiyo sonrası bypass olması gerektiği kararlaştırıldı. Hastamızın uzun senelerdir yüksek tansiyonu ve diyalize bağımlı olmayan böbrek yetmezliği mevcuttu. Hipertansiyon nedeniyle anadamarında (aort) ileri derecede plaklar mevcuttu. Bu nedenle hastamıza ameliyat planı olarak özel bir teknik planladık. Hastamızın sol ve sağ göğüs kafesi altındaki atardamarı ile sol kolundaki atardamarı bypassa uygun hale getirildi. Çalışan kalpte ana atardamara hiç dokunmadan 3’lü koroner bypass ameliyatını yaptık. Hastamızda her hangi bir komplikasyon yaşamadık. Şu anda kendisi gayet sağlıklı.Çalışan kalpte bypass ameliyatının avantajları; kalp durdurulmadığı ve aort damarı manipule edilmediği için bu ameliyatlarda emboli riski daha düşüktür. Beyin akciğer ve böbrek gibi hayati organlar operasyonlardan daha az etkilenir. Hastamız için uygulanan tekniğin çalışan kalpte yapılmasının yanında bypass için full atardamar kullanmamız uzun dönem hasta için çok faydalı olacaktır. Bu tip ameliyatlar Türkiye’de sayılı kalp merkezinde deneyimli ekiplerce yapılmaktadır. Hastamız mutlu olduğu ve sağlıklı olduğu için biz de mutluyuz.” dedi.