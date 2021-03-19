Gelecek Neslin Tanımı: “Mükemmel İnsan”

“Sağlıklı Nesil, Sağlam Gelecek” konusunun ele alındığı Akademik Köşe’nin dördüncü bölümü, Bilim TV Kanalı üzerinden katılımcılarla buluştu. Radyo Programcısı Murat Kasap moderatörlüğünde gerçekleştirilen yayına, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özgür Pirgon konuk oldu. Çocuk endokrin alanında hastaların, “diyabet”, “hormon bozuklukları”, “erken ergenlik”, “doğuştan kemik hastalıkları” gibi rahatsızlıklarını takip ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Pirgon, hastaların yaşam konforunu rahatlatmaya yönelik hizmet verdiklerini söyledi.Dünyanın hızla değiştiğini belirten Pirgon, hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını önceden insanların ameliyat olma düzeyine gelinceye kadar hastaneye gelmediğini şuan ise aşırı kontrolcü olduklarını ifade etti. Bundan sonraki süreçte “Mükemmel İnsan” kavramının yer alacağının altını çizen Prof. Dr. Pirgon, “Önümüzdeki yıllarda insanlar, mükemmel insan olmak isteyecek. Kendisini mükemmele ulaştıracak besinler kullanacak, sporlar yapacak. Bunun en büyük nedeni ise kullanımı hızla artan sosyal medya. İnsanlar diğer insanları görerek kendine bakıyor ve daha mükemmele ulaşarak kusursuz görünmek istiyor. Bu durumun en somut örneği olarak çevremizde sayısı hızla artan spor salonlarını ve estetik merkezlerini gösterebiliriz.” dedi.Günümüzde obezitenin tüm dünyanın sorunu haline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Pirgon, içinde bulunduğumuz pandemi döneminin hareketsizliği daha da artırdığını çocukların hareketlerinin kısıtlandığını söyledi. Isparta’da çocuklara yönelik yapılan obezite ölçümlerinde oranların düşük olduğunu ve bu durumun sevindirici olduğunu sözlerine ekleyen Pirgon, “Annelerden sonra öğretmenlerin de çocuk sağlığı üzerindeki rolü kritik öneme sahip. Gün içerisinde aynı yaş grubu çocuklarla uzun zaman geçiren öğretmenler, bir çocuğun diğer çocuktan farklı bir davranışı olduğunu hemen tespit edebilir ve aileyi yönlendirebilir. İlimizde ailelerin bilinç düzeyi yüksek. Sağlık konusunda bilinçli bir il konumundayız.” şeklinde konuştu.SDÜ Hastanesinin çok donanımlı bir hastane olduğunu ve hasta yakınlarının istedikleri zaman hekimlere rahatlıkla ulaşabildiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Özgür Pirgon, ailelerin bilinçlenmesi adına bölüm olarak yayımladıkları kitaplardan bahsederek “Amacımız, ailelerin hastalık teşhisini ilk anda yapmalarını, hekimlere son aşamada gelememelerini sağlamak, ailelere yardımcı olmak, doğru kaynağa ulaşmasını sağlamak.” dedi.“Sağlıklı Nesil, Sağlam Gelecek” konulu yayının tamamını izlemek için tıklayınız