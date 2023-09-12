"Isparta Spor, Denizlispor'u 2-1 Mağlup Ederek 3 Puan Aldı"

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta Spor, sezonun üçüncü maçında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Maç, 10 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Isparta Atatürk Stadyumu'nda oynandı ve Gazi Antep bölgesinden hakem Erdem Karataş tarafından yönetildi.

Yeşil-pembeli ekip, sezonun ilk maçında kendi sahasında Soma Spor'a mağlup olmuş, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Menemen Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek moral bulmuştu. Denizlispor karşılaşmasına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Isparta Spor, ilk yarıda iki takımın karşılıklı ataklarına sahne oldu ve ilk yarı 0-0 berabere sona erdi.

Ikinci yarıya hızlı başlayan taraf ise temsilcimiz Isparta Spor oldu. 50. dakikada Muhlis'in attığı golle Isparta Spor, karşılaşmada 1-0 öne geçti. Denizlispor ise 67. dakikada beraberlik golünü buldu.

Ancak, Isparta Spor 77. dakikada Mehmet'in attığı şık golle skoru 2-1 yaparak öne geçti ve bu skoru korumayı başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Isparta Spor, Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Temsilcimiz, ligin dördüncü haftasında İstanbul deplasmanında Sarıyer ile karşılaşacak. Bu galibiyetle Isparta Spor, hanesine altın değerinde üç puan yazdırmış oldu.