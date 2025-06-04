Yalvaçlı Şairimizden Edebiyat Dünyasına Güzel Bir Katkı

1985 yılında Bolu’da dünyaya gelen ve ilkokul ile ortaokul eğitimini Yalvaç’ta tamamlayan şairimiz, edebiyat sevgisini çocuk yaşlarda keşfetti. Ortaöğrenimini Gönen Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamlayan başarılı isim, ardından Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitirdi.

2007 yılında meslek hayatına Türkçe öğretmeni olarak Yozgat’ta başlayan şairimiz, 2012 yılından bu yana Mehmet Necati AKEL Yatılı Bölge Ortaokulu’nda görev yapıyor. Evli ve iki çocuk babası olan edebiyat tutkunu öğretmen, yaşamının her döneminde şiirle iç içe oldu.

Şiir Tutkusu Çocuk Yaşlarda Başladı

İlkokul sıralarında arkadaşları masal kitapları okurken o, şiir kitaplarıyla ilgilendi. Üniversite yıllarında da seçmeli ders olarak sürekli “Eski Türk Edebiyatı” dersini tercih etti. Bu dönemde tanıştığı divan şiirleri, sanat anlayışına önemli katkılar sağladı.

Hayatı boyunca Necip Fazıl, Mehmet Akif, Yunus Emre, Âşık Veysel, Fuzûlî ve Nef’i gibi usta isimlerin eserlerinden ilham alan şair, şiir yolculuğuna ortaokul yıllarında başladı. O günden bu yana biriktirdiği duygu ve düşüncelerini yayınladığı şiir kitabında okurlarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yalvaçlı edebiyatseverlerin yakından tanıdığı şairimiz, hem öğrencilerine hem de edebiyat meraklılarına ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.









