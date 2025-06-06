400 Yıllık Gelenek Isparta’da Yaşatılıyor: Kurban İndirme Töreni Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Isparta’da 400 yıllık geçmişe sahip Kurban İndirme Geleneği, bu yıl da coşkulu bir törenle yaşatıldı. Geleneksel törene Isparta protokolü, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Geleneksel Kurban İndirme Töreni, Gökçay Mesireliği’nde düzenlenen programla başladı. Mesire alanına çocuklar için balon park, Yörük çadırı kuruldu. Mehteran gösterileri, halk oyunları, şarkılar ve ikramlarla şenlik havasında geçen etkinlikte, geçmişten bugüne uzanan önemli bir kültür yeniden hayat buldu.

Başkan Başdeğirmen: “Geçmişimizi Bilemezsek, Geleceğe Adım Atamayız”

Törende konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geleneğin yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, “Geçmişimizi bilemezsek, geleceğe adım atmamız mümkün değildir. 400 yıllık bu gelenek, birlik, beraberlik ve maneviyatımızın en güzel göstergesidir. Biz de atalarımızın izinden giderek çocuklarımıza bu kültürü aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

Başdeğirmen, kendi çocukluğunun da bu mahallelerde geçtiğini anlatarak, geleneklerin yaşatılmasının sadece nostalji değil, toplumun geleceği için de önemli olduğunun altını çizdi.

Protokolden Birlik ve Dayanışma Mesajları

Törende söz alan Isparta Valisi Abdullah Erin, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Binlerce yıllık geçmişe ve kültürel birikime sahip milletimizin bu tür değerli geleneklerini yaşatmak hepimizin görevi. Isparta, tam bir uyum ve iş birliği içerisinde geleceğe emin adımlarla yürüyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta ve Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü de konuşmalarında, Isparta’nın bu geleneği örnek bir şekilde sürdürmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Kurbanlıklar Dualarla İndirildi

Tören kapsamında dağlarda çobanlar tarafından yaklaşık bir ay boyunca bakılan küçükbaş hayvanlar, geleneklere uygun olarak sahiplerine teslim edildi. Keçeci Mahallesi’ne getirilen kurbanlıklar dualarla indirilerek tören son buldu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de bu anlamlı günde pazarlıkla küçükbaş kurbanlık satın aldı.

Program sonunda, muhtarlar tarafından Vali Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür plaketi takdim edildi.



