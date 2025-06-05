Gölcük Tabiat Parkı’nda Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Isparta’nın gözde doğal alanlarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı’nda projelendirme ve uygulama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Isparta Valisi Abdullah Erin, parkta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İnceleme gezisine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir de katıldı.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan orman yangını riski de göz önünde bulundurularak, park alanında alınması gereken tedbirler ve yapılacak düzenlemeler detaylı şekilde değerlendirildi. Yapılan toplantıda, ilgili kamu kurumlarının yöneticileriyle birlikte alınacak önlemler ve uygulama planları masaya yatırıldı.

Doğal güzelliği ve ziyaretçi yoğunluğuyla bölgenin en çok tercih edilen alanlarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı’nda, hem yangın güvenliği hem de çevre düzenlemesi açısından önemli adımlar atılmaya devam ediliyor.

Yetkililer, doğa tutkunları ve ziyaretçilerin yaz aylarında daha güvenli ve keyifli vakit geçirebilmesi adına çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.