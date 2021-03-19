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Isparta'da Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi

Isparta'da Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
Cumhurbaşkanlığımız tarafından aziz şehidimiz Muhammed Ceylan’ın ailesine ve kahraman gazimiz Osman Hozer’e tevcih edilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Ömer Seymenoğlu tarafından törenle takdim edildi.
Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ndeki törene; başta aziz şehidimiz Muhammed Ceylan’ın babası Metin Ceylan, annesi Hacer Ceylan, kızı Hacer Nur Ceylan ve oğlu Metin Ceylan ile kahraman gazimiz Astsubay Üstçavuş Osman Hozer olmak üzere Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Isparta Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Yayan katıldı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti sunularak, Müftü Bayram Şahin tarafından dua edildi.
Törendeki konuşmasında Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde ve kahraman şehitlerimizin anıldığı böylesine anlamlı bir günde aziz şehidimiz Muhammed Ceylan’ın ailesi ve kahraman gazimiz Osman Hozer’e madalya ve beratlarını tevcih etmekten duyduğu gururu aktaran Vali Ömer Seymenoğlu, “Türk Milletinin tarihi büyük zaferlerle doludur. Bu zaferlerden biriside Çanakkale zaferidir. Büyük savaşları şehadeti göze alarak mücadele eden şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimizin cesaret ve fedakârlıklarıyla kazandık.
Çanakkale Zaferini büyük bir coşkuyla kutladığımız, kahraman şehitlerimizi rahmetle andığımız bu anlamlı günde, Devlet Övünç Madalyalarını almak için aramızda bulunan şehidimiz Muhammet Ceylan’ın ailesine ve kahraman gazimiz Osman Hozer’e şükranlarımı sunuyor, kahramanca şehadet şerbetini içen şehidimizi rahmetle, minnetle anıyorum.
Bu sevda, vatan sevdasıdır, bayrak sevdasıdır, ezan sevdasıdır. Vatan sevgisi, vatan savunması imandandır dediğimiz için Allah'a şükür dimdik ayaktayız ve ayakta kalmaya da devam edeceğiz. Bu amaç uğruna yüzlerce, binlerce şehidimiz, gazimiz olsa da bu topraklardan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Kahramanlık destanları yazmaya devam edeceğiz.
Sevgili Misafirler,Ne mutlu bizlere ki vatanı için gözünü bile kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimiz var, bu millete emanet aileleri var. Yine ne mutlu bizlere ki kahraman gazilerimiz var, gazilerimizin aileleri var.
Canları pahasına vatanın savunmasında yer alan şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdiği kahramanlıklarının birer nişanesi olan Devlet Övünç Madalyalarını birazdan takdim edeceğim. Maddi değeri değil ama manevi değeri çok büyük olan bu şeref madalyaları, millet olarak şehitlerimize ve gazilerimize karşı şükran duygularımızın bir ifadesidir.
Çok kıymetli aileler ve gazilerimiz, madalyalarınız sizlere olan vefa borcumuzu ve minnet duygumuzu nesiller boyunca hatırlatacak bir semboldür. Böyle kahraman bir mücadelenin tarihte verilmiş olduğu her daim gururla hatırlanacaktır. Şehitlik ve gazilik milletimiz açısından daima bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu onuru dünya var oldukça taşıyacaksınız, yaşayacaksınız. Sizler şehitlik ve gazilik gibi en yüce makamlara erişmiş kahramanlarımızın evladı, anası ve babasısınız. Bu millet size minnettardır.
Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Devlet Övünç Madalyası ve Beratını ülkesi için bu büyük fedakârlığı yapan şehidimizin değerli evladına ve gazimize, Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen takdim etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayım. Biz şehitlerimizi ve gazilerimizi kalbimizin en güzel yerine koyarken şehitlerimizin emaneti ailelerini ve gazilerimizi de asla ve asla unutmayacağız.
Bu vesileyle başta Muhammed şehidimiz olmak üzere, toprağı vatan kılan tüm şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum. Osman gazimize ve onun kahraman gazi arkadaşlarına şükran ve minnet duygularımı sunuyor, sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler temenni ediyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selâmlıyorum.” diye konuştu.
Konuşmasının ardından Vali Seymenoğlu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına, aziz şehidimiz Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan’ın oğlu Metin Ceylan’a ve kahraman gazimiz Astsubay Üstçavuş Osman Hozer’e Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim etti.
Törende ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut gerçekte yaşanmış bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı “Çanakkale” isimli şiirini okuyarak konuklarla paylaştı.
 
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