GÖZDE BALIK ISPARTA'DA BALIĞIN MARKASI

Adres

:6 Mart Atatürk caddesi halı sarayı karşısı







































































GÖZDE BALIK EVİ'NDEN LEZZETLİ BALIK MENÜLERİ

Mangalda pişen herşeye inanılmaz bir tutkumuz var. Peki ya mangalda pişmiş deniz ürünleri denediniz mi?

Isparta'da şehrin tam kalbinde otantik bir atmosferde özel soslarla hazırlanan eşsiz lezzetiyle mangalda, göveçte ve tavada kızarmış kalamar, karides, somon ve midye yemeğe ne dersiniz?

Gözde Balık Evi Isparta'da sizlere denizin uzaklığını hissettirmeden taptaze balığın tadını çıkarabileceğiniz, rahat, temiz ve samimi bir atmosfer sunuyor.

Gözde Balık Evi'nin ızgara ve tava menülerinin dışında balık çorbasıda çok beğeniliyor.

Bir deniz masalını andıran otantik dekoru ve aile salonuyla deniz ürünleri lezzetleri Gözde Balık Evi'nde.

Adres:

Kutlubey mahallesi 6 Mart Atatürk Cad. Isparta (Halı Sarayı)

Telefon:

0246) 201 29 29

Isparta'nın en iyi balık pazarına hoş geldiniz. Gözde balık balıkçıları deniz ürünleri konusunda uzmandır ve en taze balıkları doğrudanmutfağınıza getiriyor.. Bu, sahip olabileceğiniz en iyi deniz ürünleri ve tadının bağımlısı olacaksınız!Gözde Balık ile diğerleri arasındaki deniz ürünleri farkı kalite ve tazeliktir. Doğrudan teknelerden gelen balıkları satın alıyor. Bundan daha tazesi olamaz!''Tıpkı eski balıkçılar gibi, biz her zaman öğretmekten, yemek pişirme ipuçlarını paylaşmaktan ve mutfakta size ilham vermekten mutluluk duyarız. Bu efsanevi pazardaki efsanevi yiyecek mirasını paylaşmaktan gurur ve onur duyuyoruz. '' Gözde Balık Evi...