Isparta'da yapılan atlı dayanıklılık Türkiye Şampiyonası'nda binicilerden çok güzel hareketler...

ATLI DAYANIKLILIK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SONA ERDİ

Türkiye Binicilik Federasyonu, İl Müdürlüğümüz, Isparta Belediyesi ve Isparta Atlı Spor Kulübü organizatörlüğünde Ulusal Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası müsabakaları Isparta Bozanönü tesislerinde gerçekleştirildi.Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu beraberinde il protokolün yarışlara yakından takip ederek dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. Şampiyonaya çeşitli illerden 67 atlı sporcu katıldı.Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ve yarışlarda atları ile birlikte ter döken tüm katılımcıları tebrik etti.