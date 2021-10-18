Bu özel hediye gençler için hazırlandı

-‘Gençlere destek olalım’ dedik

-Büyük kış düğünü indirimi

-Nişan töreni:

-Bir ömür unutulmayacak ânlar değerlidir ve özen ister

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Kurumsal yapısını ‘Isparta’nın organizasyon merkezi’ olarak konumlandıran Tempopark, 2022 kış dönemi nişan ve düğün kampanyası başlattı.‘Bizi diğer saloncular çok pahalı olduğumuzu lanse ediyor, bizim de uygun olduğumuzu bilsinler. Gençlere destek olalım dedik. Güzel kış kampanyası yaptık’ şeklinde lansman yapan Tempopark, şu detayları paylaştı:Isparta’nın organizasyon merkezi Tempopark, kampanyalar için son rezervasyon tarihinin iseolduğunu belirtti.Tempopark, sektöründe marka bir kurum hâline geldi.olan Tempopark, yaşam boyu unutulmayacak ânları içeren nişan ve düğün törenleri için özenli ve güvenilir yatırımlar yaptı. Zira kurum pasta imalathanesi kurdu, mutfak oluşturdu. Pasta ve yemekleri (Isparta mutfağının özgün lezzeti helva kabune dâhil) genel şemsiyesi altında oluşturduğu yapıda üretiyor.Kurum, toplantı, seminer, kahvaltı ve özel organizasyonlar da gerçekleştiriyor. Tempopark’ta 4 ayrı salon bulunuyor. Salonların ikisi 800’er kişi kapasiteli. 80 araçlık otoparkı bulunan kurumda mezuniyet törenleri de yapılabiliyor.Isparta’nın Organizasyon Merkezi TempoparkGülevler Mahallesi, 124 Cadde, 4001 Sokak, No: 50 (536) 930 00 99