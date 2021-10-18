İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU AÇILDI



En güzel otantik bohem tarz bayan giyim modelleri, Etnik Desenler İda Butik 'te!

Özel viskon pamuklu organik kumaşlardan üretilen rengarenk etnik, otantik ve organik giyim ürünlerinin adresi İda Butik, kış sezonunu açtı.

İda Butik'in kış koleksiyonunda; bayanlar için şık ve rahat egzotik, otantik giysiler, şalvarlar, pançolar, pamuklu elbiseler, etekler, bluzlar, şallar, fularlar, çantalar, şapkalar ve bu ürünleri tamamlayıcı aksesuarlar yer alıyor.



%100 Pamuk ve %100 viskon doğal ve sağlıklı kumaşlardan yüksek kalitede üretilen Bohem modeller

vitrinlerinde sizleri bekliyor.



Aynı zamanda: İda Butik'in www.idabutik.com.tr e-ticaret sitesi üzerinden de tüm Türkiye'ye güvenli alışveriş sistemiyle satış yapılmaktadır.



Kadın ve erkek otantik giyim, etnik giyim ve bohem giyim modelleri doğal kumaşların rahatlığıyla

Adres:

Yayla mahallesi 112 cadde No: 44/3

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