Aşure Kazanları Birlik ve Beraberlik İçin Kaynıyor

İçinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla Isparta’nın dört bir yanında aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynamaya devam ediyor. Anadolu’nun yüz yıllardır devam ettirilen bu kadim geleneği için köylerde hummalı bir telaş var.Vali Aydın Baruş aşure ikramı yapılan Aliköy’e giderek burada aşure kazanı karıştırdı, vatandaşlarla bir araya geldi. Hatip Dede Türbesi’nde düzenlenen aşure etkinliğinde seslendirilen mersiyeleri dinleyip edilen dualara eşlik eden Vali Baruş yaptığı konuşmada Kerbela’da yaşanan acının birbirimize kenetlenmemizi sağlayan bir olay olduğunu belirterek Anadolu’daki İslam kardeşliğinin ise bunun en güzel örneği olduğunu belirtti.Vali Baruş “Aşure geleneğimiz, gerek Sünnilerde olsun gerek Alevi, Bektaşi kardeşlerimizde olsun Hz. Ali Efendimizi onun ehli beytini ve Hz. Hüseyin Efendimizi hatırlamaya vesile olarak aynı sofra etrafında bulaşarak kardeşliğimizi birbirimize sevgiyle ifade ettiğimiz zamanlarlardır. Bu ayı vesile kılalım ve bu aramızdaki kardeşliği, dostluğu pekiştirelim ve birbirimize sımsıkı sarılalım. Bizim yolumuz Hoca Ahmet Yesevi’nin, Hacı Bektaşi Veli’nin, Ahi Evran’ın, Yunus Emre’nin yoludur. Bu yol aslında sevginin, kardeşliğin ve hoşgörünün yoludur. Bu sevgi kardeşliği bulabilmek için de kendimizi bulabilmemiz lazım, kendimizi keşfetmemiz lazım. Kalbimizdeki, gönlümüzdeki, güzelliği, sevgiyi, hoşgörüyü keşfetmemiz lazım. Hacı Bektaşi Veli demiştir ki: ‘Her ne ararsan kendinde ara, başkalarında arama’. Çünkü insanoğlu kendi ruhundaki, kalbindeki kötülükleri yok ettiği takdirde dünyada savaş olmaz, dünyada eziyet, zulüm olmaz. Onun için kalbimizi, gönlümüzü tekrar gözden geçirip bu sevgi ve kardeşlik duygularını yeniden bulmamız lazım. Anadolu'daki İslam kardeşliği bugün bizi ayakta tutan ve dünya milletleri önünde başı dik yaşamamızı sağlayan bir kardeşliktir, bir dayanışmadır. Onun için bir kez daha bu sevgi ve kardeşliği bizlere öğütleyen, bizlere miras bırakan sevgili Peygamberimizi, Hz. Ali Efendimizi, Hz. Hüseyin Efendimiz ve Hz. Hasan Efendimizi, ehl-i beyti ve onların soyundan gelenleri rahmetle anıyoruz kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.Buradaki aşure ikramının ardından Yakaören köyüne geçen Vali Baruş vatandaşlarla selamlaşarak aşure karıştırdı. Yakaören ’deki aşure etkinliğine Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin ve çok sayıda davetli katıldı.İkramların ardından köy kahvesine geçen Vali Baruş burada da vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet etti.Vali Baruş Yakaören köyünde bir süre önce evi yanan vatandaşımızı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileterek olayla ilgili bilgi aldı.