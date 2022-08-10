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PROMOSYON İHALELERİNDE ISPARTA BELEDİYESİ 17.120 TL

PROMOSYON İHALELERİNDE ISPARTA BELEDİYESİ 17.120 TL
ISPARTA
G.Tarihi: 10.08.2022 12:21
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Emekli promosyonu 10 bin lirayı aşabilir

Emekliye maaş promosyonu nakit 7 bin 250 lira ile zirve yaparken, bankacılar 10 bin liralık rakamın kısa süre içerisinde görülebileceği görüşünde. Promosyon yarışına kamu bankaları dahil olursa nakit ödeme daha da artacak.

Emekliye maaş promosyonunda yarışın daha da kızışması bekleniyor. Bazı bankaların 2015 yılında 300 lira vererek başladığı promosyonda zirve 7.250 liraya ulaştı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Bu rakam verilen fatura talimatı ve diğer promosyonlarla 7.750 lirayı buluyor. Ancak bankacılara göre kısa süre içinde promosyon rakamı 10 bin lirayı aşacak.

ZİRVE 7.250 LİRA
2015 yılında verilen 300 liraya göre enflasyonla kıyaslandığında en düşük rakamın 10 bin lira olması gerektiğini belirten bankacılara göre promosyon rakamı kısa sürede 10 bin liraya ulaşacak. Bankacılar kamu bankalarının bile kurum maaş ihalelerinde 35 bin liraya kadar promosyon verdiğini belirterek daha kamu bankalarının ortaya çıkmadığını belirterek yaşanacak rekabete dikkat çekiyor.

Halen en yüksek promosyonu 7.250 liralık nakitle Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası veriyor. İki banka ise rakamı 7 bin liraya çıkarmış durumda. Normalde bankalar kanunen belirlenmiş olan ve 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında ödeme yapmak zorunda. Ancak yaşanan yarış nedeniyle bu tutarlar son 1 ayda katlandı.

HANGİ BANKA NE KADAR NAKİT ÖDÜYOR
Banka Nakit (TL)
Garanti 7250
Yapı Kredi 7250
ING Bank 7000
Akbank 7000
QNB Finansbank 7000

TEB 5500
İş Bankası 5000
Türkiye Finans 5000
Şekerbank 2000
KuveytTurk 2000
DenizBank 1000

Fibabank 750
Ziraat 750
Vakıfbank 750
Halkbank 750

TEK SEFERDE 34.300 LİRA ÖDEYEN VAR
Gaziantep Üniversitesi'nde çalışan yaklaşık 5291 sağlık personeline ödenecek promosyon ihalesi temmuz ayı sonunda yapılmıştı. İhaleyi Halk Bankası 34.300 TL teklifle kazanmıştı. Banka 15 Eylül'de tek seferde sağlık çalışanlarının hesaplarına aktaracak. İhale aynı zamanda Türkiye rekoru özelliği taşıyor. İkinci sırada ise personeline ihaleyle 31.100 lira promosyon alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi var.

PROMOSYON İHALELERİNDE REKOR GAZİANTEP'TE
Gaziantep Üniversitesi 34.300 TL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 31.100 TL
Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim 25.250 TL
Sivas Milli Eğitim 14.000 TL
PTT Genel Müdürlüğü 15.250 TL

Isparta Belediyesi 17.120 TL
Adıyaman Belediyesi 11.250 TL

YARIŞA ING DE DAHİL OLDU
Akşam gazetesinde yer alan habere göre, ING Türkiye, emekli müşterilerine sunduğu promosyon tutarını yükseltti. Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarına göre 7 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanacak. Emekliler ayrıca, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1.250 TL'ye varan ek promosyon hakkı elde ediyor. 

Böylelikle emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor. Bankanın kampanyasından 5 Ağustos 2022-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanabiliyor.
 
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