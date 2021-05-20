1. Aşıklık Geleneği

Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) UNESCO tarafından toplumların grupların ve kimi durumlarda bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları bir uygulamalar, temsiller, anlatımlar bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar gereçler ve kültürel mekanlar olarak tanımlanmaktadır.Ülkemiz Somut olmayan Kültürel Sözleşmesi’ne 2006 yılında taraf olmuştur.Minyatür sanatı, 2020 yılında UNESCO somut olmayan kültürel miras unsurlarımız içerisinde yer almıştır.Müdürlüğümüz bünyesinde geleneksel Türk süsleme sanatları ve el sanatları kurs eğitimleri yapılmaktadır. Kursiyerlerimiz tarafından yapılan kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimiz konulu minyatürlerden e–katalog hazırlanmıştır.Türk kültür mirasına yönelik araştırma ve derleme yaparak gelecek nesillere aktarılmasında toplumsal bilinci oluşturan, kültürel konularda kent hafızası niteliğindeki bu çalışmalarımız Minyatürlerle Isparta da..Türk kültürünün köklü gelenekleri içerisinde yer alan âşıklık, "ozan-baksı" edebiyatı demlen Türk destan anlatım geleneğine dayanmaktadır Âşık, güzellikleri övdüğü ve acıları dramatik bir dille vurguladığı, kendilerine ait veya "usta malı" demlen deyişleri yöresel ezgilerle saz eşliğinde söyler Sevgiliye duyulan özlemi, ilahi aşkı, kahramanlık hikayelerim ve döneminin toplumsal sorunlarım, Anadolu insanının dünya görüşünü, ahlaki ve estetik anlayışını konu alan aşıklar şiir ve hikayelerini saz eşliğinde söylerlerAtışma, Leb Değmez, Muamma Asma, varsağı, Taşlama, Kalenderi, Selis, Deyiş, Destan, Divan, Koşma, Tekellüm, Mam, Türkü. Semai, Satranç ve Vezn-i Ahar âşık repertuarının türlerindendirÂşıklık geleneği içerisinde güçlü bir yere sahip olan usta- çırak ilişkisi, geçmişten günümüze kadar yaşamış olan âşıklar arasında bilgi, görgü ve tecrübe iletimini sağlayan bir köprü vazifesi görür.Sanatçı: Yaprak Özdoğan