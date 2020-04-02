Konu : “Covid-19(Coronavirüs) Psikososyal Danışma ve Destek Hattı” Hk.Çin’in Vuhan kentinde başlayan Coronavirüs (covid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek Dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından Ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılımını engellemek adına birçok tedbire başvurulmuştur. Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün pandemi sırasında psikososyal destek hizmetleri kapsamında Isparta il sağlık müdürlüğü bünyesinde kurulan ve vatandaşlarımızın faydalanabileceği “Covid-19(Coronavirüs) Psikososyal Danışma ve Destek Hattı” faaliyete girmiştir.(0246 232 23 40-232 23 41)Dr.Mehmet KARAKAYAİl Sağlık Müdürü