Başkan Çelik: Isparta’nın Temmuz İhracatı %27 Arttı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Temmuz ayı ihracat verilerini açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin raporlarına göre, Isparta'nın ihracatı 1-31 Temmuz tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artarak 52 milyon 634 bin dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde ise Isparta'nın toplam ihracatı 256 milyon 468 bin dolara ulaştı.

Başkan Çelik, “Temmuz ayında en fazla ihracat yapan sektör, 19 milyon 495 bin dolarlık ihracat hacmiyle yine yaş meyve ve sebze sektörü oldu. Isparta olarak tarımsal üretimde ve uluslararası pazarda güçlü olduğumuzu söyleyebiliriz. Temmuz ayında öne çıkan diğer sektörlerimizin başında kimyevi maddeler ve mamulleri yer alıyor. Bu alanda 9 milyon 518 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik.” diye konuştu.

Diğer sektörlerdeki ihracat rakamlarını da paylaşan Başkan Çelik, “İhracat rakamlarına göre 1 milyon doların üzerine çıkan diğer sektörlerimiz şöyle sıralandı; Madencilik ürünlerinde 5 milyon 872 bin dolar, Hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde 4 milyon 357 bin dolar, Çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde 3 milyon 431 bin dolar, Tekstil ve hammaddelerinde 1 milyon 769 bin dolar, Halı sektöründe 1 milyon 576 bin dolar, Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 1 milyon 432 bin dolar, Meyve sebze mamullerinde ise 1 milyon 373 bin dolar, İklimlendirme sanayiinde 1 milyon 206 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik.” dedi.

Isparta’nın ihracat performansında Almanya’nın önemli rol oynadığını belirten Başkan Çelik, açıklamasına şöyle devam etti; “Isparta açısından Almanya, önemli bir pazar konumunda yer alıyor. Almanya’ya bu dönemde 16 milyon 489 bin dolar değerinde ihracat yapılırken, bu ülke ihracat sıralamasında lider konumunu korudu. Almanya’yı sırasıyla Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ve Çin takip etti. Fransa’ya 9 milyon 273 bin dolar, Amerika Birleşik Devletleri’ne 5 milyon 271 bin dolar, İspanya’ya 3 milyon 357 bin dolar ve Çin’e ise 2 milyon 583 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Toplamda, bu 5 ülkeye yapılan ihracatın değeri 36 milyon 975 bin dolara ulaştı.”

Başkan Metin Çelik, Isparta'nın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü koruyarak olumlu bir performans sergilediğini belirtti. Küresel ekonomik belirsizlikler ve bölgesel çatışmaların iş dünyası için sürekli uyum ve strateji geliştirme ihtiyacı doğurduğunu ifade eden Çelik, ihracatçı firmaların gösterdiği özveri ve başarının ülkenin ekonomik direncini artırdığını ve büyümeye katkıda bulunduğunu vurguladı. Özellikle tarım, madencilik, kimya ve tekstil sektörlerindeki ihracat rakamlarının memnuniyet verici olduğunu belirten Çelik, tüm üreticilere ve çalışanlara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.