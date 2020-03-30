Isparta'da Araçlar tek tek durduruldu sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü .

içişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 ilin tamamında özel araç dahil olmak üzere vatandaşların Ateş dereceleri ve sağlık durumlarını kontrol etmeye çalışan sistemi oluşturduklarını söylemesinin ardından Isparta'da ekipler harekete geçti. Isparta'dan giriş ve çıkış noktalarında Emniyet ve sağlık ekipleri tarafından araçlardaki vatandaşların ateşi ölçülmeye başlandı.

Covid 19'un en önemli belirtilerinden olan ateşi tespit etmek için yolcu ve sürücülerin Ateş ölçülüyor ekipler Ayrıca vatandaşı coronavirüse karşı yapmaları gerekenler noktasında bilgilendiriyor. Bu arada şehirler arası taşıma kısıtlılığı getirilmesinin ardından yolcu otobüslerinde durdurularak izin belgesi olup olmadığına bakılıyor.