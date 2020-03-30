ISPARTA EVDE KALIYOR!













Ispartalılar evde kal çağrısına uydu. Cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu azaldı. Isparta'da coronavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca kentin kalabalığa Alışık Meydanları da boş kaldı.Yeni tip Corona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından hemen hemen tüm kesimler tarafından evde kal çağrısı yapılıyor. Isparta'da bu çağrıya kulak veriyor ve Ispartalılar cadde ve sokaklarda değil evde kalıyor.Her gün binlerce insan ağırlayan Mimar Sinan Caddesi ve kaymakkapı Meydanı artık günlerdir boş bir görüntü sergiliyor, tarihinin en sessiz günlerini yaşayan kaymakkapı Meydanı dronla havadan da görüntülendi. Ispartalıların coronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların ''evde kalın'' çağrısına uyduğu gözlemlendi.