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Isparta lütfen evde kal! evde yaşam ve sağlık var!

Isparta lütfen evde kal! evde yaşam ve sağlık var!
ISPARTA
G.Tarihi: 29.03.2020 22:28
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Isparta Düğün Salonları
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''GÜZEL ISPARTA LÜTFEN EVDE KAL'' MESJLARI

Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm kesimler evde kal çağrısında bulunuyor. O çağrılardan biri de Isparta'da yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerden geldi.
Somalili Azerbaycan Kazakistan Türkmenistanlı Afganistanlı ve daha birçok ülkeden Isparta'da olan öğrenciler Isparta halkına evde kal çağrısı yaptı.

Koronavirüse Karşı Evde kılınması noktasında Farkındalık yaratmak amacıyla video yapan Isparta uluslararası öğrenci topluluğu Başkanı Sayıfettin Ersöz virüse karşı en önemli tedbirin risk almamak olduğunu söyledi.
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