AFAD BASIN BÜLTENİ
Elazığ ilinde meydana gelen depremden sonra vatandaşlarımızın yapmak istedikleri ayni yardım talepleri için Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde oluşturulan yardım masasında (kullanılmamış yeni malzeme olmak kaydıyla, sadece ısıtıcı, giyecek ve gıda) kabul edilmektedir. Kabul edilen ayni yardımların Elazığ ve Malatya’daki lojistik depolarına sevki İl Müdürlüğümüzce sağlanacaktır.
Vatandaşlarımıza ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
VALİLİK BÜLTENİ 2
AFAD İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
ELAZIĞ KAMPANYASI BANKA HESAPLARI
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ
TL : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204
USD : TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205
EURO : TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206
Banka Swift Kod No : TCZBTR2A
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ
TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99
USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88
EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92
Banka Swift Kod No : TVBATR2A
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28
USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92
EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
Banka Swift Kod No : TRHBTR2A
Nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.