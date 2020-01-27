AFAD BASIN BÜLTENİ

AFAD İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Elazığ ilinde meydana gelen depremden sonra vatandaşlarımızın yapmak istedikleri ayni yardım talepleri için Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde oluşturulan yardım masasındakabul edilmektedir. Kabul edilen ayni yardımların Elazığ ve Malatya’daki lojistik depolarına sevki İl Müdürlüğümüzce sağlanacaktır.Vatandaşlarımıza ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.