GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta'da apartman, işhanı ve sitede oturanlar bu habere dikkat!

Isparta'da apartman, işhanı ve sitede oturanlar bu habere dikkat!
ISPARTA
105 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDAISPARTA FUAR

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Siz ödemek zorunda kalabilirsiniz

Yıl sonunun yaklaşmasıyla beraber aidat ücretlerine yapılacak zam oranının aidat ücretini kimin ödemesi gerektiği ve aidat ücretini belirlerken nelere dikkat edilmesi gerektiği merak konusu oldu.

 
Aidattan ilk ve asıl sorumlunun her zaman kat maliki olduğunu aidatı kat malikinin ödemesi gerektiğine dikkat çeken Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyon Başkanı Av. Mustafa Şeref Kısacık "Evi kiraya veriyorsanız kiracının aidatı apartman veya site yönetimine ödeyip ödemediği takip edilmeli, ödememişse ödetmeli veya mülk sahibi ödemeli" dedi.
İşletme projesi dediğimiz ve sizden aidat istenmesine neden olan gider kalemlerine dikkatlice bakılması gerektiğini söyleyen Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyon Başkanı Av. Mustafa Şeref Kısacık, "Yeni taşındığınız halde geçen yıldan kalan giderleri ödemek zorunda kalabilirsiniz" dedi.

Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyon Başkanı Av. Mustafa Şeref Kısacık, apartmanlarda, yazlık sitelerde, sanayi sitelerinde, konut sitelerinde aidatlar genellikle yıllık belirlenir. Kışlık siteler genellikle ocak ayından ocak ayına belirlerler ama yazlık siteler kışın başka illerde oturdukları için onlar yaz başında belirlendiğini söyledi ve sözlerine devam etti;
Aidatı genel kurul belirler. Yani o apartmandaki, o sitedeki malikler toplanırlar geçen dönemde aidat şuydu, bu sene doğalgaza şu kadar zam gelir, işçilik ücretlerine bu kadar gelir veya gelmiştir. Geçen dönem bakın topladığımız aidatlar yetmedi diyerek sitenin, apartmanın bütün giderlerini alt alta koyarlar. Olası artışları da düşünerek yeni dönem aidatını genel kurulda belirlerler.
Ama bazen genel kurulda belirlenmez yönetime yetki verilir. Denir ki yönetime o sene mantolama yapılacaktır. Eski yönetimde görevi bırakırken mantolama fiyatlarını almamıştır. Sen araştır birkaç firmadan fiyat al ona göre işletme projesi dediğimiz yeni dönemin gelirler listesini giderler listesini ve aidatı belirle diyebilir. İster genel kurul belirlesin, ister yönetici veya yönetim kurulu belirlesin aidatın kaç TL olduğu ve son ödeme gününün hangi gün olduğu, zamanında ödeme yapamayanlar için nelerin yapılacağı; gecikme tazminatı, faiz, icraya verme gibi hususları yöneticinin maliklere ve kiracılara tebliğ etmesi gerekir. 

AİDATI KİM ÖDEMELİ
Aidatı kimin ödemesi ile ilgili çok tartışma olduğuna dikkat çeken Kısacık, apartman sakinleri arasında apartman giderlerine dahil olmak istemeyenlerinde olduğunu söyledi ve devam etti;
Mesela giriş katta oturan diyor ki ben asansör giderine katılmam. Alt kattaki dükkan diyor ki ben mantolamaya katılmam. Veya güvenlik hizmetine katılmam. Ben direk caddeye bakıyorum. Mal sahipleri çoğunlukla der kiracım çıkmadan niye almadınız? Aidattan ilk ve asıl sorumlu her zaman kat malikidir. Aidatı kat malikinin ödemesi gerekir. Eğer kiraya veriyorsa, kiracının aidatı apartman veya site yönetimine ödeyip ödemediğini takip etmeli. Ödememişse ödetmeli veya kendisi ödemelidir. Kiracımdan niye almadınız diye mal sahibi apartman veya site yönetimine sitem edemez. Asıl sorumlu kendisidir.
Çünkü burayı yazlık bir site olarak düşünün. 15 gün A kişisine kiraya verdi, 20 gün B kişisine kiraya verdi, bir ay C kişisine verdi, 2 ay D kişisine verdi. Yönetici kim kaç ay oturdu onların peşinde mi koşacak? Bir de bu cepheden bakın. Dolayısıyla kiracıdan aidat alınır doğru ama kiracıdan alınmak zorunda değildir. Mal sahibi benim kiracımdan niye almadınız diyemez.

ALMADIĞINIZ HİZMET BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ
Bu arada kiracıları uyaran bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kiracılar için çok önemli bir detaya girmek istiyorum. İşletme projesi dediğimiz ve sizden aidat istenmesine neden olan gider kalemlerine lütfen iyi bakın. Örneğin siz bu sene taşındınız ve geçen yıldan kalan 200 bin TL borç, sizden önceki kiracılara hizmet eden işçilerin alacağı, ortak alanların aydınlatması, temizlik giderinden borç kaldıysa ve bunu yeni döneme koydularsa bütçeniz 200 bin TL arttıysa bu parayı siz almadığınız bir hizmetin bedeli olarak ödemek zorunda kalabilirsiniz. Birincisi buydu.
İkincisi ise sizin ödemek zorunda olduğunuz giderler olağan yönetim giderleridir. Ne demek bu? Bahçenin sulanması, asansörün rutin bakımı, çöplerin toplanması, personel ücretidir. Ama asansörde yapısal bir tamir onarım varsa, bahçeye ağaç dikiliyorsa, mantolama yapılıyorsa bunun giderinin ayrılması gerekir.
Yatırım ve demirbaş gideriyle olağan yönetim giderinin ayrımının yapılması gerekir. Yoksa hiç farkına varmadan kiracılar sonrasında ödemek zorunda olmadığınız aidatı da ödemek zorunda kalabilir. 

AİDATI ÖDEMEYENLERE İCRA TAKİBİ YAPILABİLİR
Aidat ödemeyen kişiler hakkında yönetici icra takibi yapılabileceğine dikkat çeken Kısacık, "İtiraz ettiği zaman itirazın iptali davası açabilir" dedi ve devam etti;
Ama bazen siteyi yöneten inşaatı yapan firma oluyor. Satamadıkları yerler için de kendi kendilerini icraya vermiyorlar. Burada da çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Pek fazla uygulamasını avukatların bile yapmadığı eğer diğer kişilerden aidat alınıyor da bazılarından alınmıyorsa onun maliyeti de size yansıyacaktır. Siz o sitede, apartmanda oturan malik olarak kendiniz de icraya verebilirsiniz. Kat mülkiyeti kanunu uygulanıyorsa aylık yüzde 5 gecikme tazminatı yıllık yüzde 9 faizle beraber yıllık yüzde 69’a varan fazla ödeme yapmak zorunda kalabilir ödemeyenler.
Ayrıca icra masrafı, icra harcı, icraya veren avukatın vekalet ücreti gibi ödemediği parayı iki üç kat olarak ödemek zorunda kalabilir. Diyelim ki itiraz ettiniz. Bu sefer de yönetici veya sizi icraya veren itirazın iptali davasını mahkemede açar ve üstüne bir de mahkeme masrafları, mahkeme vekaleti ücretleri biner. Bu nedenle benim önerim herkesin aidatı düzenli ve zamanında ödemesi. Çünkü diğer insanları mağdur edersiniz.
Örneğin aidatlar ödenmedi, yaşlı insanların oturduğu bir apartmandayız. Doğalgazımız kesildi kışın ortasında. Asansörümüz çalışmıyor. Yani sadece kendinize zarar vermiyorsunuz. Diğer insanlara da zarar veriyorsunuz. Demek ki komşuluk hukuku gereği hepimiz aidatları ödeyeceğiz. Eğer aidat fazla alındı deniliyorsa, bu aidat fahiş deniliyorsa. Bunun yolu da aidatı ödememekten geçmiyor. Aidatı ödeyeceğiz ama dönem sonunda genel kurul yapılıyor ya. Eski yönetimin hesapları inceleniyor, denetleniyor yeni yönetim seçiliyor. Yeni dönem aidatı belirleniyor. İşte o genel kurula katılacağız. Ve o genel kurulda ödediğimiz aidatın doğru yere harcanıp harcanmadığını denetleyeceğiz.

GENEL KURULA KATILIP SÖZ SAHİBİ OLUN
Yani aidat fahiş diye şikayet etmek yerine; bir o aidat belirlenirken genel kurula katılıp söz sahibi olacağız, iki dönem bittikten sonra o dönem yapılan harcamaların tartışıldığı ibra toplantısına genel kurul toplantısına katılacağız. Yani sızlanmayacağız ve bizler yönetime geleceğiz. Ya da bu yönetim iyi yönetemedi, bu aidatlar aşırı yükseldi diyoruz. O zaman biz örgütleneceğiz ve biz yöneteceğiz. Çünkü aidatı belirleyen bizden başka biri değil. Biziz. Biz kimiz? O apartmandaki malikler. Siz toplantılara katılmazsanız, elbette yönetici kafasına göre aidat belirler.
Aidatı artıran faktörlerden biri de şu; bir siteden yer alırken hepimizin hoşuna gidiyor. Saunası, hamamları, fitness merkezi, basket sahası, futbol sahası, içinde göller şelaleler var. Peki bunların giderini kim karşılayacak? Sitemizin üç tane giriş çıkış kapısı var. Bunların güvenlik personelini kim ödeyecek? Aidatların artmasının fahiş olmasının nedenlerinden bir bu diğeri de kötü yönetim ve en önemlisi de bizim bir siteden daire alırken bu yönüyle bakmamamız. Ve genel kurullara katılmamamız. 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da her marka elektrikli süpürge tamiri bu firmada
ISPARTA GÜNDEM OTO MÜZİK, ARAÇLARIYLA ETKİNLİĞE DAMGA VURDU
BİONTECH AŞISI MERCEK ALTINA ALINDI
Isparta'da apartman, işhanı ve sitede oturanlar bu habere dikkat!
Isparta'da kerevit avı yasaklandı
BURDUR VE ISPARTA İL GENELİNDE SİS VE PUS HADİSESİ
TARIMIN KALBİ ISPARTA'DA ATACAK! FUAR BAŞLIYOR! 2021
Funcity'de harika zaman geçirmeniz garanti...!
Bakan Koca'dan 3. doz açıklaması
ABD’li sağlık kuruluşundan aşı açıklaması
ISPARTA İÇİN GURURLANDIRAN BAŞARIISPARTA İÇİN GURURLANDIRAN BAŞARI
Isparta Milli Eğitim Müdürü Baydur göreve başladıISPARTA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BAYDUR GÖREVE BAŞLADI
Isparta'da merdiven altı, yasadışı ve ruhsatsız üretilen mallar ele geçirildiISPARTA'DA MERDİVEN ALTI, YASADIŞI VE RUHSATSIZ ÜRETİLEN MALLAR ELE GEÇİRİLDİ
Isparta’nın başat ihracat sektörleri ziraat ve sanayiISPARTA’NIN BAŞAT İHRACAT SEKTÖRLERİ ZİRAAT VE SANAYİ
Isparta’nın 2021 Yılı İhracat VerileriISPARTA’NIN 2021 YILI İHRACAT VERİLERİ
DAVRAZ PREFABRİK 3 GÜNDE İŞİ BİTİRİP TESLİM EDİYOR!
Isparta'da "Mutfağım Şahane" Program Çekimleri YapıldıISPARTA'DA "MUTFAĞIM ŞAHANE" PROGRAM ÇEKİMLERİ YAPILDI
81 ile Sağlık Bakanlığı'ndan yazı gönderildi
9. Cumhurbaşkanı merhum Demirel'in doğum günü kabri başında törenle anıldı9. CUMHURBAŞKANI MERHUM DEMİREL'İN DOĞUM GÜNÜ KABRİ BAŞINDA TÖRENLE ANILDI
İŞTE ISPARTA’NIN YENİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ
Isparta'da kayıp köpek! Görenlerin....
Isparta 32 Spor Maç Sonucu! İşte skor...
Isparta'da Kaya Balık En Lezzetli Balıkları Sizlerle Buluşturuyor...
Isparta'da büyük coşku! Cumhuriyet Fener AlayıISPARTA'DA BÜYÜK COŞKU! CUMHURİYET FENER ALAYI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
isparta-erkek-bay-manikur-pedikur-salonu isparta-turko-turk-isi-lezzetler-doner-alo-paket-siparis isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-etnik-elbise-giyim-bohem-viskon-otantik-giysi isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

TARIMIN KALBİ ISPARTA'DA ATACAK! FUAR BAŞLIYOR! 2021TARIMIN KALBİ ISPARTA'DA ATACAK! FUAR BAŞLIYOR! 202103 Kasım 2021
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ31 Ekim 2021
ISPARTA 32 SPOR'A TFF'DEN CEZA!ISPARTA 32 SPOR'A TFF'DEN CEZA!29 Ekim 2021
DAVRAZ PREFABRİK 3 GÜNDE İŞİ BİTİRİP TESLİM EDİYOR!DAVRAZ PREFABRİK 3 GÜNDE İŞİ BİTİRİP TESLİM EDİYOR!01 Kasım 2021
Evlileri ilgilendiren yeni gelişme!Evlileri ilgilendiren yeni gelişme!29 Ekim 2021
Isparta’nın başat ihracat sektörleri ziraat ve sanayiIsparta’nın başat ihracat sektörleri ziraat ve sanayi02 Kasım 2021
Isparta'da "Mutfağım Şahane" Program Çekimleri YapıldıIsparta'da "Mutfağım Şahane" Program Çekimleri Yapıldı01 Kasım 2021
Isparta'da büyük coşku! Cumhuriyet Fener AlayıIsparta'da büyük coşku! Cumhuriyet Fener Alayı30 Ekim 2021
Isparta'da kayıp köpek! Görenlerin....Isparta'da kayıp köpek! Görenlerin....31 Ekim 2021
İŞTE ISPARTA’NIN YENİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜİŞTE ISPARTA’NIN YENİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ01 Kasım 2021
81 ile Sağlık Bakanlığı'ndan yazı gönderildi 81 ile Sağlık Bakanlığı'ndan yazı gönderildi01 Kasım 2021
Isparta 32 Spor Maç Sonucu! İşte skor...Isparta 32 Spor Maç Sonucu! İşte skor...31 Ekim 2021
Isparta'da Kaya Balık En Lezzetli Balıkları Sizlerle Buluşturuyor...Isparta'da Kaya Balık En Lezzetli Balıkları Sizlerle Buluşturuyor...30 Ekim 2021
ABD’li sağlık kuruluşundan aşı açıklamasıABD’li sağlık kuruluşundan aşı açıklaması02 Kasım 2021
Funcity'de harika zaman geçirmeniz garanti...!Funcity'de harika zaman geçirmeniz garanti...!01 Kasım 2021
Isparta'da Artık onlarda şehir şebeke suyuna kavuşuyorIsparta'da Artık onlarda şehir şebeke suyuna kavuşuyor03 Kasım 2021
TİK TOK'TA YENİ BİR PARA KAZANMA SİSTEMİTİK TOK'TA YENİ BİR PARA KAZANMA SİSTEMİ30 Ekim 2021
Bakan Koca'dan 3. doz açıklamasıBakan Koca'dan 3. doz açıklaması02 Kasım 2021
​Çalışmalarımıza muhtarlarımızla el birliği içinde devam ediyoruz​Çalışmalarımıza muhtarlarımızla el birliği içinde devam ediyoruz29 Ekim 2021
ISPARTA GÜNDEM OTO MÜZİK, ARAÇLARIYLA ETKİNLİĞE DAMGA VURDUISPARTA GÜNDEM OTO MÜZİK, ARAÇLARIYLA ETKİNLİĞE DAMGA VURDU04 Kasım 2021