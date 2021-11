Süleyman Demirel’irahmetle andık9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel Ispartalılar Derneği tarafından doğum gününde rahmetle anıldı.Abdullah Sevimçok ASSİM STK Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, Demirel’in sevdiği çorba olan Tarhana ikramı ile başladı. Hemşerileri unutulmaz fötr şapka ve smokinli pasta keserek doğum gününü kutladılar. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Moldova ziyaretinin ardından ayağının tozuyla Süleyman Demirel’i anma programına katıldı. Antalya Anadolu Hemşeri Dernekler Platformu Genel Başkanı Deniz Akgün ve Ispartalı hemşehrileri , meclis üyeleri, bürokratlar, siyasilerle birlikte doğum günü pastasını kesti.Aynı zamanda Antalya Ispartalılar Derneği Başkanı Deniz Akgün, ‘Çoban olarak dünyaya gelen ve çalışma azmiyle her alanda öne çıkarak önemli bürokratlar arasına girip bizlere örnek olan Sayın Süleyman Demirel’i özlemle yaad ediyoruz. 7 kez Başbakan koltuğuna oturan ve ardından Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı seçilerek örnek bir siyasi yaşam çizen gururumuz, hemşerimiz “Türk siyasetinin babası Süleyman Demirel’i saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. İyi ki doğdun ‘dedi.Akgün konuşmasını şöyle sürdürdü. “Ülkemizin kalkınma sürecinde önemli katkıları bulunan, Türk siyasi tarihinde derin izler bırakan Barajlar Kralı Sayın Demirel, devlet ve siyaset adamı olarak siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer almaktadır. Merhum Demirel’i üstlendiği görevler, gerçekleştirdiği hizmetler ve siyasetteki rolü ile milletimiz tarafından her zaman Türk Siyasetinin babası olarak hayırla anıyorum”Anma programına katılan Başkan Uysal ise yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının belediyenin ayrılmaz parçası olduğunu söyledi ve “Birlikte çalışmayı çok değerli sayıyoruz” dedi. 9’uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in doğum günü dolayısıyla düzenlenen anma programında ASSİM’de sivil toplum kuruluşlarını bir arada görmekten son derece memnun olduğunu dile getiren Başkan Uysal, şöyle konuştu:“Merhum Süleyman Demirel’i, “Kamu yönetiminde kaybettik diye bir şey yok” mesajıyla hep anlıyorum. Doğru yapmaya azmetmiş bir şekilde ülkeniz, vatanınız, milletiniz için çalışıyorsanız seçim kaybetmeyi hayatın ya da siyasetin sonu gibi görmeyeceğinizi, her zaman o mücadeleyi sürdürdüğünüz sürece milletin size yeniden görev vermesinin mümkün olduğunu, demokrasinin özünün bu olduğunu, milletin menfaatine olan şeyin bu olduğunu, hizmette ve kamu yararında rekabetin kamu yaşantısının özü olduğunu anlatan bir hayat sürdü.”Merhum Cumhurbaşkanı Demirel’in çok eleştirildiği dönemlerin de yaşandığını dile getiren Başkan Uysal, “Şunu net ifade edeyim, Türkiye’mize büyük katkıları da olmuştur” dedi. Demirel’in, aynı zamanda, Türkiye’ye unutulmaz bir demokrasi kültür mirası bıraktığını dile getiren Başkan Uysal, “Özeleştiri yapmaktan hiç çekinmemiştir. Rakiplerini övmekten çekinmemiştir. Uzun yıllar rekabet ettiği siyasilerle kamu yararı için, memleket menfaati için beraber olmaktan hiç çekinmemiştir. Hatta bunu son döneminde açıkça ortaya koymuştur” diye konuştu.