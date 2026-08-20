Isparta’da gece yarısı bıçaklı kavga Isparta’da gece saatlerinde yaşanan kavga, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Mimarsinan Caddesi 1001 Sokak girişinde bir grubun karıştığı tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kuruyemişçi önünde başlayan tartışma büyüdü Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.45 sıralarında Mimarsinan Caddesi 1001 Sokak girişinde, bir kuruyemiş işletmesinin önünde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga yaşandı. Bıçak görüldü, çevrede panik oluştu Kavga sırasında gruptaki şahıslardan birinin elinde bıçak görüldüğü öğrenildi. O anlar çevrede bulunan vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

İddiaya göre bıçaklı şahıs, kavganın ardından Mimarsinan Camii yönüne gitti.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler olay yerine gönderildi İhbarın ardından güvenlik güçleri bölgede çalışma başlatırken, kavganın nedeniyle ve olayın nasıl geliştiğine ilişkin inceleme sürüyor.

Olayda yaralanma olup olmadığına ilişkin ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Gelişmeler oldukça aktaracağız.

