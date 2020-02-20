SDÜ'de Anadolu Esintileri

Anadolu Müziğini farklı yorumlayarak dünya çapında icra edilecek şekilde solo kemana uyarlayan "İki Saz Bir Ses" grubu, Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde müzikseverler ile buluştu.“Türk Kaprisleri” isimli konserde, keman sanatçısı Ozan Sari ile bağlama sanatçısı Mahmut Cemal Sari, Sivas yöresine ait “Ezim Ezim Eziliyor Yüreği”, Doğu Anadolu’ya ait “Kara Koyun”, “Tunceli yöresine ait “Dersim Dört Dağ İçinde”, Neşet Ertaş’a ait “Neredesin Sen” ve “Böyle Olur Mu?” gibi eserleri icra etti.