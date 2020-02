Tüm Dünyanın Gündemi “Göç” SDÜ’de Ele Alındı

Prof. Dr. Dulupçu: “İnsan Olmanın Erdemini Dünyadaki Tüm İnsanların Taşıması Gerekiyor”

“Türkiye’de Son 10 Yılda Göç Alanında Önemli Gelişmeler Yaşandı”

“Uyum Ülkemiz İçin en Önemli Konulardan Biri”

Dr. Hakan Kubalı: “Dünyanın Karşılaştığı En Büyük Sorun Göç”

Isparta’da 16 bin yabancı misafirin bulunduğunu belirten Kubalı, Valilik olarak bu alanda yürüttükleri çalışmalardan söz etti.

“İnsanlık Tarihi Göç Tarihidir”

Gelişmiş Ülkelerin Nüfusa İhtiyacı Var

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Sosyal Hizmet Derneği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İzmir Ofisi tarafından "Onlar İçin El Ele Verelim Projesi: Mülteciler İçin Çok Programlı Sosyal Uyum Çalıştayı” düzenlendi.İktisadi İdari Bilimler konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda tüm dünyayı yakından ilgilendiren “Göç” kavramı ele alındı. Ülkemiz ve dünya genelinde göç alanında araştırmalar yapan alanında uzman konukların katılımıyla gerçekleşen çalıştayın açış konuşmasını Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu yaptı."Göç"ün hemen hemen tüm dünyanın öncelikli konularından biri haline geldiğine dikkati çeken Prof. Dr. Dulupçu, “1960’lı yıllarda gelişmiş ülkelerden bir kısmı, ‘Roma Kulübü’ adı verilen bir kulüp kurdular. Bu kulüp, çevre konuları üzerine dünyanın taşıma kapasitesini tartışıyordu. Şöyle bir görüşleri vardı dünya bir uzay gemisi ve gidebileceğimiz başka bir yer yok. Dolayısıyla çevre konularında aşırı hassasiyet göstermemiz gerekli. Bu kavramı bugünkü konumuz olan mülteciler ve göçmenler açısından değerlendirdiğimizde yine dünya bir uzay gemisi ise hepimiz bu uzay gemisinde yer alıyoruz. O yüzden insan olmanın erdemini, dünyadaki tüm insanların taşıması gerekiyor.” dedi.Üniversite olarak mülteciler alanında birçok farklı çalışma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Dulupçu, sözlerini çalıştayın faydalı olmasını dileyerek sonlandırdı.Isparta Sosyal Hizmet Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Bülbül ise 2004 yılında kurulan Isparta Sosyal Hizmet Derneği hakkında bilgi vererek insanlara yardım amaçlı birçok program düzenlediklerini belirtti. Son zamanlarda mülteciler ve göçmenler konusunda da çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Bülbül, "Onlar İçin El Ele Verelim Projesi: Mülteciler İçin Çok Programlı Sosyal Uyum” projesine destek verenlere teşekkür etti.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İzmir Ofisi Müdürü Taylan Dağcı ise göç alanında yapılan çalışmaların konu alınacağı çalıştayın başarılı geçmesini temenni ederek Türkiye’de son 10 yılda göç alanında önemli gelişmeler yaşandığının altını çizdi.İltica ve Göç Araştırma Merkezi Müdürü Metin Çorabatır “Sosyal Uyum” kavramının önemine vurgu yaptığı konuşmasında “Uyum, ülkemiz için en önemli konulardan birisi. Uyuma nasıl yaklaşacağımız, uyumun kimin için uyum olacağını ele almamız gerekiyor. Göçmenler, değişik amaçlar sonucunda kendi istekleri doğrultusunda farklı ülkelere gidiyor. Mülteciler ise istekleri dışında zorunlu olarak yaşadıkları alanı bırakarak farklı ülkelere gidiyor. Ve kısa sürede de ülkelerine dönmeleri mümkün olmuyor.” dedi. Çorabatır, mültecilik statüsünün sona erdirilmesi için üç kalıcı çözümün bulunduğunu belirterek, “Bunlardan ilki ve en ideal olanı; mültecileri ülkelerinden çıkmaya zorlayan sorunun ortadan kaldırılması ve onların evlerine geri dönmesinin sağlanması. İkincisi; sığındıkları ülkeye her açıdan uyum sağlamaları ve yeni hayatlarına başlamaları. Üçüncüsü ise başka bir ülkeye yerleşmelerinin sağlanması. Bu çözüm yolları arasında en fazla ikinci yol kullanılıyor.” dedi.Ülkemizde 4 milyon mültecinin var olduğunu söyleyen Çorabatır, bu mültecilerin çoğunun Suriye’den geldiğini vurguladı. Çorabatır, Ülkemizde bulunan mültecilerin kısa sürede ülkelerine geri dönmeyeceklerini belirterek bu mültecilerin başka bir ülkeye yerleşmelerinin de söz konusu olmadığını söyledi.Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı da dünyanın karşılaştığı en büyük sorunun göç olduğunu ifade ederek “Türkiye, insan haklarına saygılı bir ülkedir. Mültecilik de bir insan hakları sorunudur. Devletimiz, büyük bir özveri göstererek milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor. Örnek bir tutum sergiliyor.” dedi.“Dünyada Göç Konusunda Yeni Fikirler Oluşturulmalı, Uygun Modeller Geliştirilmeli”Açış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Sema Erder ile Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Murat Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşen etkinliğin ilk oturumuna geçildi. “Göçmenlik, Mültecilik ve Değişen Uyum Stratejileri” konusunu ele alan Prof. Dr. Sema Erder, dünyada göç konusunda yeni fikirlerin oluşturulması, uygun modellerin üretilmesi gerektiğine vurgu yaparak uyum kavramı bağlamında teorik olarak yapılan yaklaşımlardan bahsetti.“Türkiye’deki Mülteciler, Toplumsal Kabul ve Uyum” konulu sunumu ile katılımcılara dünya kapsamında yaşanan göç hakkında önemli bilgiler aktaran Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Erdoğan, insanlık tarihinin göç tarihi olduğunu vurgulayarak insanlığın var olduğu günden bugüne göç halinde olduğunu söyledi.Prof. Dr. Erdoğan, “İnsani hareketlilik dün de vardı bugün de var. İnsanlar teknoloji ile başka yaşamları keşfetti. O yaşamları gözlemleyerek aslında yaşamadığının farkına vardı. Geçmiş zamanda gezginlerin yazdığı kitaplar ile dünyayı tanıyan insanlar bugün ellerindeki cep telefonları ile dünyanın her yerini gözlemleyebiliyor.” dedi.Dünyada nüfusun katlanarak arttığını refah farklılıklarının bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Erdoğan, son 20 yılda göçün arttığını, gelişmiş ülkelerin nüfusa ihtiyacı olduğunu söyledi. Her ülkenin göç alırken insan seçtiğini; nitelikli insanları ülkesinin nüfusuna eklemeye çalıştığını vurgulayan Erdoğan, sözlerinin devamında Türkiye’nin göç tarihinden bahsetti.