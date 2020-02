Geleceğin Mühendisleri lisemizde yetişiyor!

Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu- BEST (Board of European Students of Technology) tarafından lise öğrencilerinin mühendislik alanında ilgisini çekmek, bilgilendirmek ve doğru meslek seçimi konusunda bilinçlendirmek amacıyla okulumuzda düzenlediği Lise Mühendislik Yarışması-HBEC’20’ye (High School BEST Engineering Competition) 44 öğrenci ve 11 takımla katıldık.Her bir takımda dört öğrencinin yer aldığı yarışmayı 11.sınıflardan “Ördekler Takımı “ kazandı. Takım üyeleri Berkan Yeğen, Serkan Carus, Tuba Şevik ve Yağmur Doğan’ı tebrik ediyoruz.Birinci Takımımız, okulumuzu Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenen finalde temsil etti ve ilk üç takım arasında yer aldı. Öğrencilerimizin sunumları jüri üyelerinin büyük takdirini kazandı.Takım tasarımı kategorisinde gerçekleştirilen HBEC’de yarışmacı takımlara, yarışmanın başlamasıyla birlikte bir hikaye içerisinde sorun verildi. Yarışmacılardan, yarışma süresi boyunca, bu soruna çözüm üreterek bir prototip yaratmaları istendi. Yarttıkları prototip için HBEC Market masasını kullanan yarışmacılar buradan istedikleri materyalleri hayali para ile satın alarak çalışmalarını gerçekleştirdiler. Yarışma sonucunda Makine Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odasından gelen jürilere sunumlarını yapan takımların değerlendirmeleri; tasarım, harcanan para, harcanan zaman ve prototipin işlevselliğine göre puanlandırarak birinci takım belirlendi.Yarışmaya ek olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde lise öğrencilerinin katılımı ile akademisyenlerin, mühendislerin konuşmacı olacağı “Mühendis Olmak” konulu bir konferans düzenlendi, Konferans sonrasında öğrencilerimiz Garage Atlas şirketinin “VR Gözlük” atölye çalışmasına katıldılar.BEST (Board of European Students of Technology) Nedir ?Board of European Students of Technology (Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu); 34 ülke 96 üniversitede lokal grubu bulunan, 3300’den fazla aktif üye ile çalışan, kar amacı gütmeyen, apolitik ve gönüllülük ilkesi ile çalışan uluslararası bir öğrenci topluluğudur. 1989 yılında kurulmuş olan ve her geçen gün büyümeye devam eden BEST, şirket-öğrenci-üniversite üçgeni arasındaki bağların güçlenmesini, ortak amaçlar doğrultusunda bir noktada buluşmalarını ve gelişen, dinamik ve yenilikçi bir öğrenci profili yaratmayı hedefler. “Öğrencileri Geliştirmek” misyonunu benimseyen BEST, bu amaç doğrultusunda, Avrupa’nın önde gelen üniversitelerindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerini tamamlamalarına ve kariyer planlamalarına yardımcı olabilmek için çeşitleri eğitimler ve etkinlikler düzenler.Türkiye’de ise BEST; Süleyman Demirel Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi olmak üzere toplam 6 üniversitede aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir.