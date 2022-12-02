Isparta 409,2 milyon dolar ihracat gelirine erişti

1-30 Kasım 2022 tarihleri arasında ihracat 34 milyon 172 bin 87 dolar oldu. 1 Ocak- 30 Kasım 2022 tarihleri arasındaki ihracat değeri ise 409 milyon 325 bin 83 dolar büyüklüğüne erişti.



En yüksek ihracat yapan 32. Kent

Isparta’nın Kasım 2021 ihracatı 33 milyon dolar idi. Geçen yılın ilk 11 ayında toplam ihracat ise 404,2 milyon dolar şeklinde gerçekleşmişti. Isparta, Türkiye genelinde ihracat geliri en yüksek ilk 32 kent içerisinde yer aldı.



BATI AKDENİZ BÖLGESİ İHRACAT ATLASI:

-Isparta, Antalya, Burdur Kasım’da 205,5 milyon dolar ihracat yaptı

Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 205 milyon 580 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı döneminde bu oran 219 milyon 758 bin dolar idi. Değişim oranı yüzde - (eksi) 6,5; Pay (22) yüzde 1,1 olarak hesaplandı.



-Düzey 2- TR 61’de ihracat geliri 11 ayda 2,3 milyar dolar oldu

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-31 Ekim 2022 tarihleri arasında ise ihracat 2 milyar 330 bin 618 dolar 680 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 2 milyar 285 milyon 104 bin dolar idi. Değişim 2,0 oldu. Pay (20) yüzde 1,1 olarak kayıtlara geçti.



Kent Ka.’22 Sıra Oca.- Ka.’22



Antalya 166.309,29 15 1.825.785,67

Isparta 34.172,87 32 409.325,83

Afyon 30.301,18 35 373.554,60

Burdur 20.702,69 45 251.076,70



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Isparta-İhracat-2022 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 36.979,74

Şubat 36.089,84

Mart 38.756,89

Nisan 36.416,62

Mayıs 31.890,21

Haziran 48.291,57

Temmuz 38.314,73

Ağustos 33.656,39

Eylül 39.086,86

Ekim 35.607,66

Kasım 34.172,87



Toplam 409.325,83

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Isparta- İhracat- 2021 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.442,65

Mayıs 38.849,22

Haziran 51.029,40

Temmuz 37.877,06

Ağustos 27.926,14

Eylül 34.551,72

Ekim 30.714,27

Kasım 33.864,46

Aralık 35.978,73



Genel Toplam 440.204,12

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Isparta’nın Kasım 2022 dönemi ihracatı: 34.172,87 dolar.

Isparta’nın 1 Ocak- 30 Kasım 2022 dönemi ihracatı: 409.325,83 dolar.

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Isparta’nın Kasım 2021 dönemi ihracatı: 33.864,46 dolar.

Isparta’nın 1 Ocak- 30 Kasım 2021 dönemi ihracatı: 404.225,39 dolar.

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Isparta’nın Ekim 2022 dönemi ihracatı: 35.607,66 dolar.

