Isparta'da haftasonu kursu olan öğrenciler için Halk Otobüsleri Kooperatifi; otobüslerin hareket saatleri ile ilgili açıklama yaptı.



''Hafta sonu kursu olan öğrencilerimiz için (Cumartesi-Pazar) aşağıdaki saatlerde ve hatlarda seferlerimiz olacaktır.''

1 Numara - 08:15-08:45-09:15

16:45-17:15-17:45



17 Numara - 08:00-08:30-09:00

17:00-17:30-18:00



29 Numara - 08:00-08:30-09:00

17:00-17:30-18:00



(25 Numara İle Beraber)

9 Numara - 07:30-08:00-08:30

15:30-16:00-16:30-17:00

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36 Numara 07:00-07:30-08:00

17:00-18:00



