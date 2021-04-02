Isparta'da haftasonu kursu olan öğrenciler için Halk Otobüsleri Kooperatifi; otobüslerin hareket saatleri ile ilgili açıklama yaptı.
''Hafta sonu kursu olan öğrencilerimiz için (Cumartesi-Pazar) aşağıdaki saatlerde ve hatlarda seferlerimiz olacaktır.''
1 Numara - 08:15-08:45-09:15
16:45-17:15-17:45
17 Numara - 08:00-08:30-09:00
17:00-17:30-18:00
29 Numara - 08:00-08:30-09:00
17:00-17:30-18:00
(25 Numara İle Beraber)
9 Numara - 07:30-08:00-08:30
15:30-16:00-16:30-17:00
36 Numara 07:00-07:30-08:00
17:00-18:00