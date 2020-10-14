ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte alkol satışını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. 10/10/2020 tarihinde İlimiz Bağlar Mahallesinde kaçak/sahte alkol satışı yaptığı esnada suçüstü alınan bir şahsın evinde ve aracında yapılan aramada;29 litre kaçak/sahte alkol, alkol üretiminde kullanılmak üzere 45 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 4 şişe anason yağı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 32 adet fişek, 8 adet 9 mm çapında ve 8 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirilmiş olup, konuyla ilgili 1 şahıs hakkında adli ve idari işlemlere başlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.