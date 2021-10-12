“2020 Akademik Performans Ödül ve Biniş Giyme Töreni” Gerçekleştirildi

Genel Statüde Akademik Performans ödülünü almaya hak kazanan akademisyenler:

Genel Statüde En Yüksek Atıf Ödülünü almaya hak kazanan akademisyenler:

35 Yaş Altı Statüde Akademik Performans Ödülünü almaya hak kazanan akademisyenler:

35 Yaş Altı Statüde En Yüksek Atıf Ödülünü almaya hak kazanan akademisyenler:

Süleyman Demirel Üniversitesi, 2020 yılında bilimsel araştırma ve uluslararası yayınlarla üniversiteye katkı sağlayan ve akademik kariyerlerinde yükselme gösteren akademisyenler için “2020 Akademik Performans Ödül ve Biniş Giyme Töreni” düzenledi.Batı Yerleşkesi Amfisinde gerçekleştirilen törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Isparta Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, SDÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Prof. Dr. Nihat Ayyıldız ile Prof. Dr. Mehmet Saltan, akademisyenler, ITSO Başkanı Mustafa Tutar katıldı.Törenin açış konuşmasını yapan Üniversitemiz Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi, 2020 ödül yönergesi kapsamında verilen ödüllerin sahiplerini bulduğunu dile getirerek “Ödüllerimizi verirken akademik teşvik puanlarını esas alıyoruz. Atıfları ayrı bir kategoriye aldık. Ayrıca genç arkadaşlarımızı motive etmek amacıyla 35 yaş altı ve 35 yaş üstü olarak iki kategori oluşturduk. Fen, sosyal, sağlık, spor ve güzel sanatlar olmak üzere 5 ayrı alanımız var.” dedi.Uzun bir aranın ardından özledikleri atmosfere kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını dile getiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da 2020 yılında oluşturulan ödül yönergesinin kurumsal altyapı için büyük önem taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Çarıkçı, “Tatlı bir rekabet oluşturmak, indekslerdeki yerimizi koruyabilmek ve kayıt altına alabilmek amacıyla bu tür ödül yönergelerinin gerektirdiği törenleri de düzenlemeyi düşünüyoruz. 2020 yılında ödül alan, unvanı yükselen akademisyenleri kutluyorum.” dedi.Açılış konuşmalarının ardından ödül komisyonunun yaptığı çalışma neticesinde genel statüde akademik performans ödülünü almaya hak kazanan öğretim üyelerine ödülleri verildi. Fen, Sağlık, Sosyal ve Spor Bilimleri kategorisinde ödül almaya hak kazanan akademisyenlere ödülleri Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu tarafından verildi. Ardından 35 yaş altı statüde akademik performans ödülünü almaya hak kazanan akademisyenlere, 35 yaş altı statüde en yüksek atıf ödülünü almaya hak kazanan, genel statüde en yüksek atıf ödülünü almaya hak kazanan akademisyenlere ödülleri verildi.Tören kapsamında 2020 yılında doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrosuna atanan öğretim üyelerine binişleri giydirildi.– Prof. Dr. Bilender Paşaoğlu– Doç. Dr. Muhammed Hilmi Büyükçavuş– Dr. Öğr. Üyesi Dilek Göze Kaya– Doç. Dr. Osman Pepe– Prof. Dr. Ata Utku Akçil– Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu– Prof. Dr. Yüksel Metin– Doç. Dr. Mahmut Alp– Doç. Dr. Ece Söğüt– Doç. Dr. Senem Akkoç– Dr. Öğr. Üyesi Süha Çelikkaya– Doç. Dr. Yunus Emre Bağış– Doç. Dr. Yasin Şöhret– Doç. Dr. Ümit Işık– Doç. Dr. Serdar Yay