



Vali Ömer Seymenoğlu, Ispartamızın güzide yüksek öğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi’nde; 2020 yılında bilimsel araştırma ve uluslararası yayınlarla üniversiteye katkı sağlayan ve akademik kariyerlerinde yükselme gösteren akademisyenler için düzenlenen ‘Biniş Giyme Töreni’ ne katıldı.Törende akademisyenleri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Vali Seymenoğlu akademisyenlerin binişlerini giydirdi.Düzenlenen törenle 40 akademisyen yardımcı doçentliğe, 44 akademisyen doçentliğe, 24 akademisyen ise profesörlüğe yükselerek biniş giydi.