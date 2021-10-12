Markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen TURKO, ulusal marka olma yolunda ilerliyor.. İşinin ehli ustalar ile çalışan ve birinci sınıf malzemeler kullanan TURKO Isparta'da lezzet sektörüne adeta damgasını vurdu.
Kendine has özgün ve yöresel lezzeti ile beğeni toplayan TURKO, Türkiye çapında başarı ve yaygınlık kazanan yerli lezzet markaları kervanına katılmak üzere harekete geçti.
TURKO, herkesin daima gönül rahatlığı ile yiyebileceği “en iyi, en leziz, en temiz” döner, kebap, burger, lahmacun, pide ve Hatay usulü, özel soslu dürüm lezzetini, tüketici ile rahat ve keyifli bir ortamda buluşturuyor.
Ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürün temin ederek tamamen hijyenik koşullarda servis gerçekleştiren TURKO Türk İşi Lezzetler sektöründe Şehrimiz Isparta merkezinden çıkan yeni bir Türkiye markası olma yolunda ilerliyor.
TURKO markası, damaklarda iz bırakan lezzetini ve hijyen standartlarını en iyi şekilde temsil eden bayileri ile, çok yakında evrensel çapta yeni gurur kaynağı markalarımızdan biri olacak gibi görünüyor.
İŞİMİZİ TUTKU İLE YAPIYORUZ
TURKO'nun genç başarılı işletme müdürü Fahrettin Türk, "Öncelikle sektörün içinden geliyoruz, işimizin hep başındayız. Bu işi sevgi ile tutku ile yapıyoruz. İşimiz her şeyimiz, hayatımız. Ürünlerimiz için birinci sınıf malzemeler alıyoruz. Yöresel ve taze ürünler kullanıyoruz. Etlerimizi en özel yerden bütün karkas olarak alıyoruz, kendi ustalarımız işliyor, özel soslarımızla dinlendirip marine edildikten sonra servis ediyoruz. Bizde tazelik ve doğallık ön planda. Her şey günlük ve taze olarak yapılmakta." dedi.
TURKO'DAN YENİ KAMPANYA!
Her Salı ve Cuma gününe özel dev kampanya
TUKO'nun en sevilen menülerinden olan Hatay usulü özel soslu yaprak et dönerde 4 al 3 öde - 3 al 2 öde kampanyasını kaçırmayın...!
Hemen sipariş ver, dene!
‘Getir Yemek’ ve ‘Yemek Sepeti’ sistemleri kanalı ile istediğiniz her yere getiriliyor.
Ayrıca 0 (246) 218 67 67 ve 0 (246) 218 67 68 sipariş hattı kanalı ile de hizmet alınabiliyor.
Döner Kebap, Burger ve Lahmacun dünyası ile tanışmak için siz de iletişime geçin…
-Lezzet çeşitleri:
Türk işi burger
Pide
Kebap
Döner
Hatay usulü özel soslu dürüm döner
Lahmacun
İletişim:
Turko
Türk İşi Lezzetler
Pirimehmet Mahallesi
Hacı İbrahim Parlar Caddesi (116 Cadde)
No: 16
32100 Merkez İlçe/ Isparta
Sipariş Hattı:
0 (246) 218 67 67
0 (246) 218 67 68
İnstagram:
turko_2021_official
-Sipariş ve ödeme sistemleri:
Getir Yemek
Yemek Sepeti
Ticketrestaurant
Multinet
Sodexo
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