Türkiye'nin göz kamaştıran doğal güzelliklerinden Eğirdir ve Kovada Gölleri, Genel Müdürlüğümüz tarafından desteklenen "Eğirdir Kovada Göllerinin Limnolojik Olarak İzlenmesi (2023-2027)" projesi ile daha yakından inceleniyor. Bu önemli projenin yaz dönemi arazi çalışmaları başladı ve göllerin ekosistemini etkileyen faktörler detaylı bir şekilde araştırılıyor.Proje kapsamında, su kalitesi, su bütçesi, balık faunası, makrobentoz, fitoplankton, zooplankton türleri, pestisit ve ağır metal düzeyleri, makrofit türleri gibi birçok önemli parametre bütüncül bir ekosistem anlayışıyla izleniyor. Bu sayede, göllerin doğal dengeye etkisi ve çevresel faktörlerin göl ekosistemine olan etkileri detaylı bir şekilde değerlendirilecek.5 yıl sürecek olan proje, yaz dönemi örneklemeleriyle başlamış durumda. Bu çalışmalar, göllerin mevcut durumunu tespit etmek, olası sorunları belirlemek ve koruma ve yönetim stratejilerini geliştirmek için büyük önem taşıyor. Ayrıca, proje kapsamında elde edilen veriler, gelecekteki doğal kaynak yönetimi planlamalarında da değerli bir referans olacak.Eğirdir ve Kovada Gölleri, Türkiye'nin doğal zenginliklerine birer örnek teşkil ediyor. Bu projenin hayata geçirilmesi, bu önemli doğal alanların korunması ve sürdürülebilirliği için atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Çalışmaların sonuçları, göllerin ekosistem sağlığının korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına büyük bir önem taşıyacak.Genel Müdürlüğümüzün desteklediği bu projenin, Eğirdir ve Kovada Gölleri'nin doğal güzelliklerini ve çevresel değerlerini daha iyi anlamamıza ve koruma çabalarımızı daha da güçlendirmemize yardımcı olacağına inanıyoruz.