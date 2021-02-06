ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ BÜLTENİ

Hastanemiz acil servisine ateş, kusma ve bilinç bulanıklığı ile başvuran 7 yaşındaki hastamız Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine yatırılarak tedavisine başlanmıştı. İlimizde Çocuk Yoğun Bakım Uzmanlığı alanında tek olan Dr Emine Akkuzu tarafından çoklu organ yetmezliği ve septik şok gibi ölüm oranı yüksek seyreden tanıyla takibi yapılan hastamız 14 günlük yatışı sonrasında şifa ile taburcu ederek sevdiklerinin yanına evine uğurladık. Hastamızın sağlığına kavuşmasının ardından babası Mümtaz Soysal Günay Isparta Şehir Hastanesi yönetimine, doktor ve sağlık personelimize teşekkürlerini sunmuştur. Biz de hastamıza sevdikleriyle sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz.