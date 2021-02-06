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42 SENEDİR YAPAMADIĞIMIZI SİZİN SAYENİZDE YAPTIK.’

42 SENEDİR YAPAMADIĞIMIZI SİZİN SAYENİZDE YAPTIK.’
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
 
*KONYABUCAĞI MAHALLESİ MUHTARI ALİ ÇETİNTÜRK VE HALKI;
BAŞKAN VELİ GÖK’E TEŞEKKÜRE GELDİ.
 
* ‘42 SENEDİR YAPAMADIĞIMIZI SİZİN SAYENİZDE YAPTIK.’
 
*AYAĞIMIZ SUYUN İÇİNDE CAMİYE GİDİYORDUK.’
 
*BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN MİNİK HAYRANI YUNUS EMRE
EĞİRDİR’DEN GİTMEK İSTEMİYOR.
 
 
Eğirdir Konyabucağı Mahallesi Muhtarı Ali ÇETİNTÜRK, beraberinde Mahalle İmamı Mekke Ayhan, Oğlu Yunus Ayhan, Mahalle sakinleri Osman Aksu, Şevket Bitiktaş, Mehmet Dikmen Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.
Ziyarette Belediye Başkanvekili ve Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Yaşar'da hazır bulundu.
Mahalle sakinlerinden Osman AKSU; ‘Başkanım 42 senedir yapamadığımızı sizin sayenizde yaptık, emeği geçenlerden Allah razı olsun, bayağı bir rezillik çektik, camiye giderken sabah namazında ayağımız suyun içinde batarak geçiyorduk, bunları dile getirerek sizinle konuştuk, ama vakti ve saati varmış. Ne başkanlar, ne muhtarlar geldi geçti ama olmadı. Bu sizlere nasip olacakmış,  bizlere nasip oldu, Allah razı olsun. Daha önceki başkanlar Cumhurbaşkanı da gelse sizin işiniz olmaz, dediler bize ama siz yaptınız.’ ifadelerini kullandı.
 
Başkan Veli GÖK ise; ‘Arkadaşlar Allah devletimize zeval vermesin. Bize düşen devletimizin bütçesini en mantıklı bir şekilde, insan hayatını kolaylaştıracak bir şekilde, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde sosyal hayatımızda bütçeyi doğru kullanmak. Vatandaşlarımızın hassasiyetlerini dikkat ederek ilçemize hizmet etmenin derdindeyiz. Son 2 yıllık süreç içerisinde imkanlarımız doğrultusunda, devletimizin imkanları doğrultusunda köprübaşından sonraki mahallelerimizi de hemen hemen hepsini sıcak asfalt yaptık. Karayolu geçişi ve bağlantı yollarımızı yaptık. Tabi biz bu hizmetlerin ilçemize gelmesinde Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a, bütün bakanlarımıza, Isparta Milletvekillerimiz Sayın Süreyya Sadi Bilgiç’e, Recep Özel’e, Mehmet Uğur Gökgöz’e, Valimize, Kaymakamımıza çok teşekkür  ediyoruz, gerçekten çok ciddi emekleri var. Bizim burada hazırlamış olduğumuz projeleri gerçekten gece-gündüz bire bir bakanlıklar nezdinde takibi, bu bütçelerin kaynaklarından ilçemize ayrılması konusunda emekleri unutulmaz. Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu her zaman yanımızda her türlü projemizi biz adım adım paylaşıyoruz, hazırlıklarımızı biz kendisine arz ediyoruz ve bize çok yardımcı oluyor, yine Kaymakamımız Sayın Adem Çelik keza öyle çalışkan bir Kaymakamımız var, Allah razı olsun ilçemizin hem kentinde, hem kırsalında ihtiyaç olan yatırımların takibinde işbirliği içinde tüm kurumlarımızla beraber, tüm personelimizle beraber bir mücadele içerisindeyiz. Tabi bu yatırım ve hizmetlerin gelmesinde demokrasinin ilk tabanı muhtarlıklarımız, ihtiyar heyetlerimiz onların çabaları bizim için çok önemli onların emekleri bizim için çok önemli, tüm vatandaşlarımızın her türlü hizmetlerini bütçelerimizi yoğun bir şekilde kullanarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Biz tekrar Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin diyoruz, inşallah hep beraber daha güzel günlerde oluruz, nazik ve anlamlı ziyaretiniz bizlere şevk ve güç verecektir, teşekkür ederim.’ ifadelerini kullandı.
Konyabucağı Mahallesinin emektar İmamı Mekke Ayhan’ın Konya iline tayininin çıkması nedeni ile üzülen ve Başkan Veli GÖK hayranı olan oğlu Yunus Emre Ayhan ise ‘Başkanım ben Eğirdir’de kalmak istiyorum, her şey bir kağıtta sizi çok seviyorum, Eğirdir’den gitmek istemiyorum’ dedi.
Minik hayranı ile özel olarak ilgilenen Başkan Veli GÖK, Konyabucağı İmamı Mekke Ayhan’a Yunus Emre Eğirdir’de kalsın, siz gidin’ diyerek takıldı.
 
 
Konyabucağı Mahallesine 2 Yıl İçerisinde Yapılan Hizmetleri Hatırlayalım.
1-Harman Yeri Sokağa Taş Döşendi, Sıcak Asfalt Yapıldı.
2-Hacı Köseler Sokağa taş döşendi.
3-Bekçi Taşı Manalar sokağa taş döşendi.
4-Konyabucağı Mezarlığına çevre düzenlemesi yapıldı.
5-Okul yanında düzenleme ve tadilat yapıldı.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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