5 Ekim 2021 Salı ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



"Dünyayı daha kötü bir yıl bekliyor"

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.Uğur Bilge, grip mevsimi ve Covid-19’un birlikte görüleceği riskli günlere girildiğini ifade etti. Bilge, maske, mesafe ve temizlikteki dikkat nedeniyle grip vakalarında önemli ölçüde düşüş yaşandığını ancak bu yıl dünyayı daha kötü bir grip mevsiminin beklediği uyarısında bulundu.



Sosyal medya ağları çöktü

Türkiye ve dünyada en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alan Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dün gece, 7 saat boyunca erişim sağlanamadı. Kesintinin sebebinin ağ yönlendirme bilgilerinin değişikliğinden kaynaklandığı açıklandı.



9 ilde eş zamanlı operasyon başladı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bu sabah itibariyle “Sahil Rüzgarı 2” operasyonunun başladığını duyurdu. Operasyon 9 ilde eş zamanlı olarak yürütülecek.



Bahçeli'den S-400 açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "S-400 konusundaki tutumumuz tavizsizdir. Türkiye, neyi nasıl alacağının hesabını sadece millete verir" dedi.



Yeni Gross market zinciri geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı market zincirinin detayları belli oldu. Ülke çapında açılacak 'KoopGross'larla market ve ürün sayısı artırılacak, 'KoopmarkeT' formatıyla da mahalle bakkalları ve küçük marketlere bayilik verilecek.



Aliyev’den İran’a sert tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'dan yapılan "Azerbaycan İsrail'i bölgeye getirdi" iddialarına "İsrail'i burada nerede gördüler. Kanıt var mı? Yok" dedi.



Antalyaspor'da Ersun Yanal'la yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal'la yollar ayrıldı. Akdeniz ekibi, geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 8 puan topladı.

