Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ürettiği dezenfektanlar ve diğer ürünlerle gösterdiği başarılı çalışmalarıyla tanınan bir okul haline geldi. Bu başarıları sayesinde, okul Türkiye'de ilk kez düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Fuarı'na davet edildi. Okul, fuara tek okul olarak katılmış ve sektör temsilcileriyle bilgi alışverişinde bulunmuştu.Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri, Sütçüler ilçesinde yetişen endemik kekik bitkisinden elde ettikleri kekik yağı ve kekik suyunu Türkiye'de tanıtmışlardı. Okul ayrıca, Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında Kimya Bölümü öğrencilerini Viyana'daki Unex firmasında staja göndererek uluslararası gelişmeleri öğrencileriyle buluşturdu.Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, okulun başarılı çalışmalarını takdir ederek, yeni kimya atölyesinin tamamlanmak üzere olduğunu ve okulun büyük bir atılım yapacağını vurguladı. Okulun yeni kimya atölyesi hizmete girdiğinde, öğrencilerin daha da ileriye gitmesini sağlayacak olanaklar sunacağı belirtildi.Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarıları, öğrencilerin eğitimi ve Isparta ekonomisine katkı sağlaması açısından örnek teşkil ediyor. Okulun yeni kimya atölyesi, okulun başarı hikayesine yeni bir sayfa ekleyecektir.