ISPARTA'DA 35 KİŞİLİK TOPLUM YARARINA PROGRAM BAŞLIYOR

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde yeni bir Toplum Yararına Program (TYP) düzenliyor. İki ay sürecek olan program kapsamında 35 kişi istihdam edilecek.

Başvurular 9-13 Mayıs 2025 Tarihleri Arasında

Programa katılmak isteyen adaylar, 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ya da doğrudan İŞKUR İl Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecek.

35 Kişi İçin Farklı Yurt Müdürlüklerinde Kontenjan Ayrıldı

Program kapsamında Isparta merkezdeki çeşitli öğrenci yurtlarında görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacak. Kontenjanlar ve alınacak kişi sayıları ise şöyle:

Bediüzzaman Kız Yurdu Müdürlüğü : 7 kişi

Mihri Hatun Kız Yurdu Müdürlüğü : 6 kişi

Gülistan Kız Yurdu Müdürlüğü : 1 kişi

Gülcihan Kız Yurdu Müdürlüğü : 1 kişi

Erkek Yurdu Müdürlüğü : 14 kişi

Murat Hüdavendigar Erkek Yurdu Müdürlüğü: 6 kişi

Katılımcılar Liste Yöntemiyle Seçilecek

Başvuruların ardından katılımcılar, 14 Mayıs 2025 saat 14.00’teIsparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek kura yöntemiyle belirlenecek.

Program, 20 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 18 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

Kimler Başvurabilir?

Programa başvurmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken şartlar şöyle:

T.C. vatandaşı olmak

İŞKUR’a kayıtlı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Emekli veya malul aylığı almıyor olmak

Açık öğretim dışında öğrenci olmamak

Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortalı olarak bildirilmiyor olmak

Ayrıca, aynı adreste yaşayanların toplam gelirinin, net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması gerekiyor. Yurtlar ve sığınma evlerinde kalanlar ile kimlik bilgileri gizlenenler için bu şart uygulanmayacak.

Program, belirli bir meslek sınırlaması olmaksızın düzenleniyor ve başvuru yapanların eğitim durumu dikkate alınmadan değerlendirme yapılacak.

Kamuoyuna Duyurulur

İlgilenen vatandaşların başvuru tarihlerini kaçırmamaları ve başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri gerektiği belirtildi.

ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ



