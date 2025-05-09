ISPARTA'DA 35 KİŞİLİK TOPLUM YARARINA PROGRAM BAŞLIYOR
Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde yeni bir Toplum Yararına Program (TYP) düzenliyor. İki ay sürecek olan program kapsamında 35 kişi istihdam edilecek.
Başvurular 9-13 Mayıs 2025 Tarihleri Arasında
Programa katılmak isteyen adaylar, 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ya da doğrudan İŞKUR İl Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecek.
35 Kişi İçin Farklı Yurt Müdürlüklerinde Kontenjan Ayrıldı
Program kapsamında Isparta merkezdeki çeşitli öğrenci yurtlarında görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacak. Kontenjanlar ve alınacak kişi sayıları ise şöyle:
Bediüzzaman Kız Yurdu Müdürlüğü: 7 kişi
Mihri Hatun Kız Yurdu Müdürlüğü: 6 kişi
Gülistan Kız Yurdu Müdürlüğü: 1 kişi
Gülcihan Kız Yurdu Müdürlüğü: 1 kişi
Erkek Yurdu Müdürlüğü: 14 kişi
Murat Hüdavendigar Erkek Yurdu Müdürlüğü: 6 kişi
Katılımcılar Liste Yöntemiyle Seçilecek
Başvuruların ardından katılımcılar, 14 Mayıs 2025 saat 14.00’teIsparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek kura yöntemiyle belirlenecek.
Program, 20 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 18 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.
Kimler Başvurabilir?
Programa başvurmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken şartlar şöyle:
T.C. vatandaşı olmak
İŞKUR’a kayıtlı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Emekli veya malul aylığı almıyor olmak
Açık öğretim dışında öğrenci olmamak
Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortalı olarak bildirilmiyor olmak
Ayrıca, aynı adreste yaşayanların toplam gelirinin, net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması gerekiyor. Yurtlar ve sığınma evlerinde kalanlar ile kimlik bilgileri gizlenenler için bu şart uygulanmayacak.
Program, belirli bir meslek sınırlaması olmaksızın düzenleniyor ve başvuru yapanların eğitim durumu dikkate alınmadan değerlendirme yapılacak.
Kamuoyuna Duyurulur
İlgilenen vatandaşların başvuru tarihlerini kaçırmamaları ve başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri gerektiği belirtildi.
ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ