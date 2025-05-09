ISPARTA’DA TEFECİLİK OPERASYONU: 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik suçuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonla önemli bir başarıya imza attı. Alınan istihbarat üzerine başlatılan çalışmada, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bir şahsın tefecilik yaptığı ve bu durumdan mağdur olan vatandaşların bulunduğu tespit edildi.

Açık ve Boş Senetler ile Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

6 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsın ikametinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda:

11 adet imzalı açık senet

5 adet boş senet

1 adet alacak kayıtlı ajanda

1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca

234 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

21 Mağdur Tespit Edildi

Operasyon kapsamında 21 müşteki tespit edilirken, yakalanan şüpheli hakkında Tefecilik Suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Jandarma’dan Huzur ve Güven Mesajı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelesine aralıksız devam edeceğini belirterek, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.



