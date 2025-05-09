Isparta Araba Pazarı’na Yoğun İlgi

Isparta’da her pazar günü Galericiler Sitesi’nde kurulan açık oto pazarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hem araç satıcılarını hem de araç almayı düşünenleri bir araya getiren pazar, her hafta daha kalabalık hale geliyor.

Özellikle son haftalarda dikkat çeken yoğunluk, Isparta’da ikinci el otomobil piyasasının hareketliliğini de gözler önüne seriyor. Yetkililer, pazara olan ilgiden memnun olduklarını belirtirken, daha fazla kişinin katılım göstermesi adına da çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ifade ediyor.

Açık oto pazarı, sadece araç alım satımıyla sınırlı kalmayıp, araç sahipleri için önemli bir buluşma noktası da oluyor. Isparta halkının ilgisini çeken bu etkinlikte, uygun fiyatlı araç seçenekleriyle fırsatlar sunuluyor.

Pazara giriş ücreti 20 TL olarak belirlenirken, tüm halkın katılımına açık olduğu vurgulanıyor. Isparta’daki bu canlı oto pazarı, hem alıcı hem de satıcı için önemli bir alternatif olmaya devam ediyor.



