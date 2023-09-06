Isparta'da 300 Yıldır Büyük Deprem Olmadı: Riskler ve Hazırlıklar Nelerdir?

Isparta'da uzun bir süredir büyük bir depremin yaşanmamış olması, ilde deprem riski hakkında merak uyandırmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şakir Şahin, Isparta'da son 300 yılda büyük bir depremin yaşanmamış olmasının şehirde sismik bir boşluk oluştuğu anlamına geldiğini açıkladı.

Prof. Dr. Şahin, 1914 yılında merkez üssü Burdur olan ve 9.0 şiddetindeki büyük depremi hatırlatarak, Isparta'da o dönemde hissedilen büyüklüğün 6.9 olduğunu belirtti. 1700'lerden bu yana büyük bir depremin yaşanmamış olması, uzun bir zaman diliminde sismik aktivite olmadığını göstermektedir.

Isparta'da yaşanabilecek en büyük depremin 5.0 büyüklüğünde olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Şahin, şehirde son yıllarda büyük bir deprem riski olmadığını belirtti.

Ancak, Isparta'nın yakınında bulunan Burdur Fayı, Fetiye-Burdur Fay Zonu, Davraz Fay Zonu ve Aksu Bindirmesi gibi fay hatları deprem potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, deprem riskini minimize etmek ve şehri olası bir depreme hazırlamak için yerel yönetimler ve sismoloji uzmanları tarafından önlemler alınmalıdır.

Prof. Dr. Şahin, bu önlemlerin zemin özelliklerinin analizi, mevcut yapı stokunun deprem performansının değerlendirilmesi ve bütüncül bir deprem hazırlık planının hayata geçirilmesi şeklinde olması gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Isparta'da büyük bir deprem riski düşük olsa da, olası bir depreme karşı hazırlıklı olmanın önemli olduğu unutulmamalıdır.