Manuş Baba ve Songül Karlı Isparta'da Sahne Alacak!

Isparta'nın Deregümü Köyü, 18 Eylül 2023'te gerçekleşecek olan 4. Deregümü Domates ve Karanfil Festivali için hazırlıklarını büyük bir heyecanla sürdürüyor. Festivalin beklenen sürpriz konukları belli oldu! Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakcı, bu yılki festivalde sahne alacak olan isimleri açıkladı: Manuş Baba ve Songül Karlı.Muhtar Toprakcı yaptığı açıklamada, "Domates ve Karanfil Festivali'ne emek veren ve çalışkanlıklarıyla tanınan Deregümü halkını, aynı zamanda tüm Isparta halkını bu özel etkinliğimize davet ediyoruz" dedi.Bu muhteşem etkinlik, Manuş Baba ve Songül Karlı'nın unutulmaz performanslarıyla taçlandırılacak. Müzik dolu ve keyifli bir gün için festival için geri sayım başladı.