GÜNDEM OTO MÜZİK ARAÇ SES SİSTEMİ KURULUMU VE MONTAJI

Müziğin sesini daha net hale getirmek için araç stereo sisteminizin tiz kontrolünü mü açıyorsunuz?

Bas nasıl?

İçi boş ve abartılı mı?

Ses zayıf mı?

Müziğiniz sesi açtığınızda veya çok düşük olduğunda daha mı iyi geliyor?

RAKİPSİZ BİR SES ARALIĞI

Adres: Sanayi mahallesi 3236 sokak No:4 ISPARTA

Telefon: Erdi ÖZDEMİR - 0 546 244 53 10

Okan İŞ - 0 541 837 09 35







































Bu sorulara cevabınız olumluysa, yeni bir araba teybi yada ses sistemi takmayı düşünmenin zamanı geldi.Ancak, araç ses sistemi montajı, işi için doğru hoparlörlerin seçilmesiyle başlar. Yüksek verimliliğe veya hassasiyete veya SPL derecesine sahip hoparlörler seçmelisiniz. 90dB ve üzeri gibi.... Araba sürerken müzik dinleme şeklinizi değiştirecek özel teknisyenler Gündem Oto Müzik'te...!İster yeni bir araba teybi, ister amplifikatörler, yedek hoparlörler ve subwoofer'lı tam bir özel araç ses kurulumu olsun, araç ses kurulumu konusunda yardıma ihtiyacınız varsa - satın alacağınız en iyi ekipmana sizi yönlendireceği için kesinlikle en iyi oto ses şirketi Isparta'da Gündem Oto Müzik. Bütçenizi belirleyin ve gerisini Gündem Oto Müziğe bırakın!Arabanızda yeni bir ses sistemi istiyorsanız, işi halletmek için Gündem Oto Müziğe güvenebilirsiniz!Gündem Oto Müziğin araç ses uzmanları, otomobil modellerinin %95'inden fazlasına yepyeni stereo ses sistemi yerleştirebilir. Fabrikada takılmış araç ses sisteminizi değiştirebilir ve görünümü tamamlamak için yedek ön pano plakaları da dahil olmak üzere geniş ürün yelpazesine sahiptir.Bu nedenle tam nitelikli tesisatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ses donanım uzmanları, binlerce kurulumu tamamlamış ve tamamen sertifikalandırılmıştır,Tam montaj yaklaşık bir saat kadar sürecek ve ardından keyfini çıkarmak için yepyeni bir ses sitemi ile yola çıkacaksınız!Gündem Oto Müzik aynı zamanda tüm popüler şirketlerin; Araç Kameralarını, Kaza Kameralarını, Geri Sürüş Kameralarını, Alarm Sensörlerini temin edip güvenlik ile ilgili hizmetler de sunuyor.