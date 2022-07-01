30 Haziran "Koruyucu Aile Günü"

Tarihi Milas Millet Bahçesi 30 Haziran koruyucu aile günü etkinlikleri kapsamında sevgi evlerinde kalan çocuklarımız, koruma altındaki çocuklarımız ve ailelerine yönelik düzenlenen şenliklere ev sahipliği yaptı.Çocuklar şenliklere katılan Vali Aydın Baruş ve diğer misafirleri Türk Bayrakları ile donattıkları tünel içinden şenlik alanına aldılar.Şenliklere 110 çocuğun aileleri ile birlikte katıldığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük nüfusa oranlandığında Isparta’nın koruyucu aile modelinde birinci olduğunu kaydetti.Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri eşliğinde yapılan sportif faaliyetlerde ise çocuklar ve aileleri birbirleri ile kıyasıya yarıştılar.Isparta Valisi Aydın Baruş alandaki aileleri ziyaret ederek bir süre onlarla sohbet etti, ardından oyun oynayan çocuklara eşlik ederek onlarla birlikte yarışmalara katıldı.Vali Baruş, 10 yaşında olan ancak hala küçük bir çocuk gibi ilgiyle büyütülen Recep’le yakından ilgilenerek ona koruyucu aile olan Mustafa ve Süheyla Uludağ çifti ile bir süre sohbet etti.Tarihi Milas Millet Bahçesi’nde düzenlenen organizasyonda çocuklar ve ailelerin mutluluklarına ortak olduklarını belirten Isparta Valisi Aydın Baruş, kimsesiz çocuklarda sevgi ve şefkat açığının koruyucu aileler tarafından kapatıldığını bunun da kendileri için önemli olduğunu belirterek tüm ailelere bir çağrıda bulundu. Vali Baruş; “Koruyucu aile bizim için çok önemli. Çünkü şefkatten sevgiden mahrum büyüyen çocukların ileri ki hayatlarında başarısız olduğunu ve toplum için isteseler de çok faydalı fertler olamadıklarını görüyoruz. Bu sevgi ve şefkat açığını kapatan da aile, anne ve baba sevgisi. Anne ve babasız kalmış sevgi evlerinde ki, umut evlerinde ki çocuklarımız için Devletimiz her türlü imkanı seferber ediyor ancak gidermediğimiz bir eksiklik var: Sevgi eksikliği. Bu sevgi açığını kapatacak olanda aileler. Bu konuda Isparta çok güzel bir mesafe kat etmiş. Kendi çocukları olan aileler bile çocuklarımıza kol kanat germişler. Onları da birer evlatları olarak kabul ederek sevgi ve şefkat ellerini onlara uzatmışlar. Bunu görmek beni son derece mutlu etti. Buradan ailelerimize bir çağrıda bulunuyorum. Hem kendi evlat eksikliklerini gidermek hem de boynu bükük kalan bu yavrularımıza kol kanat germelerini tavsiye ediyorum. Çok kutsal bir görev bu. Hem dünyevi yönü hem de uhrevi yönü tavsiye edilmeye değer. Koruyucu aile olalım çocuklarımıza kol kanat gerelim.” dedi.Koruma altındaki çocuklar, aileleri ve Sevgi evlerinde kalan çocukların piknik yapıp oyun alanlarında gönüllerince eğlendikleri Tarihi Milas Millet Bahçesi’nde renkli görüntüler de ortaya çıktı.