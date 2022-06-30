İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



23.06.2022 günü Kepeci Mahallesi 1217 sokakta meydana gelen ve yerel Haber sitesinde paylaşımı yapılan motosiklet hırsızlığı olayının firari şüphelisi olarak tespit edilen M.B.G isimli şahıs;

27.06.2022 tarihinde ITKM civarında Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve bölge Çarşı Mahalle Bekçileriyle planlı yapılan uygulama neticesinde yakalanmıştır.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir.

Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.



ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

