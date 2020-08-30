Okulumuz 10-C sınıfı öğrencisi Alim Berkay ŞAHİN ‘’Harita üzerinde Türk Kurtuluş Savaşı’nın Tarihi’’ adlı video çalışması ile milli mücadelemizi kronolojik olarak bizlere aktarmaya çalışmıştır.Ulu Önder Atatürk’ün de dediği gibi: Zafer, ‘’Zafer benimdir’’diyebilenindir.Büyük Taarruzun 98.yılında Ulu Önder Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz.Aldığımız emaneti bilimin ışığında, eğitim alanındaki başarılarımızla geleceğe taşımak en büyük görevimiz.30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!