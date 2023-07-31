Isparta'da Dolandırıcılık Operasyonu

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DOLANDIRICILIK OPERASYONU: ŞÜPHELİ İKİ KİŞİ TUTUKLANDIISPARTA - İl Emniyet Müdürlüğü, 13 Temmuz 2023 tarihinde yaşanan bir dolandırıcılık olayını çözerek iki şüpheliyi tutukladı. N.A. isimli yabancı uyruklu vatandaşı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan ve terör örgütleriyle ilgili baskı yapan kişilere inanan kadın, toplamda 400.000 TL değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı şüphelilere teslim etmişti.Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, olayın failleri olduğu tespit edilen M.A. ve B.G. isimli iki şahıs, 27 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, adli mercilere sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü, bu olayın çözülmesinde destek veren değerli vatandaşlara teşekkür ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı ve 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanallarının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, her türlü talep ve bilginin titizlikle takip edileceğinin altını çizdi ve Ispartalı hemşehrilerine bilgi verdi.Bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli durumla karşılaştıklarında hemen yetkililere bildirmeleri önemle hatırlatıldı.