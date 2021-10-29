Geri sayım başladı! Maaş ve ikramiye artacak

Binlerce memurun ikramiyelerini doğrudan etkileyecek 3600 ek gösterge düzenlemesi 2022 bütçe programına alındı. Maaşların 250 lira artırması beklenen düzenleme, emekli maaşını 1.100 TL, emekli ikramiyesini ise 38 bin lira yükseltecek.

GELECEK YIL TAMAMLAYACAĞIZ

SONUÇ ADİL OLMALI

AYLIK GELİRDE 251 LİRA ARTIŞ

EN DÜŞÜK MAAŞ YÜZDE 65 ARTAR

İKRAMİYE FARKI 28 BİN 318 TL

Düzenleme memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biri. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,dedi. Oktay’ın bu açıklamalarından sonra yeniden gündeme gelen 3600 ek göstergeyi Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a sorduk.Bütün kamu görevlisi emeklileri ile fiilen görev yapan kamu görevlilerinin faydalanmasını sağlayacak bir sonuç üretilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın,çağrısında bulundu.5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihi sonrası göreve başlayan kamu görevlisi ile bu süreçten önce göreve başlayanlar arasında maaş ve ikramiyeler yönüyle farklılıkları bulunduğuna dikkat çeken Ali Yalçın,Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Mevcut durumda 2200 ek göstergede bulunan kamu görevlisinin 3600 ek göstergeye yükselmesi durumunda tazminat yansıtma oranı yüzde 85’den yüzde 145’e yükselecek. En düşük devlet memuru maaşı üzerinden yüzde 65’e yakın bir artış olacak. Emeklilik maaşı boyutuyla 1.100 TL’ye, emeklilik ikramiyesi boyutuyla 38 bin TL’ye yakın bir artış söz konusu olacak” dedi.Ek göstergesi 3.000 iken 25 hizmet yılı olan bir öğretmenin emekli aylığı 4.028,73 TL iken ek gösterge 3.600 olduğunda bu aylık tutarı 4.912 TL’ye yükseltilecek. Aradaki emekli maaş farkı 883 TL olacak. Bu öğretmenin 3000 ek gösterge üzerinden emekli ikramiyesi 129.125 TL iken ek göstergesi 3.600 olduğunda bu tutar 157.443 TL’ye yükseltilecek. Aradaki ikramiye farkı ise 28.318 TL olacak.KAYNAK: YENİ ŞAFAK