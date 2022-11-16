NUR PASTANESİ DEMİRKÖPRÜ ŞUBESİNDEN LEZZET ŞÖLENİ



Isparta'da bir lezzet şöleni yaşatan Nur Pastaneleri Demirköprü şubesi yeni işletmecileri ve yeni yüzüyle hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.



Nur Patanesi Demirköprü Şubesi kendi imalatları olan yaş pasta, tatlı - tuzlu kurabiye, kuru pasta, sütlü tatlılar, simit, poğoça, baklava vb. soğuk sıcak içecek çeşitleriyle adeta sizi bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor...



Pastanede sabah 07:00’den akşam 23:30’a kadar hizmet veriliyor.

Günün ilk saatlerinden itibaren taze poğaçalarıyla simit ve börekleriyle beğeni alan Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi insanların ilgisinden çok memnun olduklarını ve şubelerini tercih eden tüm müşterilerine teşekkür ettiklerini belirtiyor. Isparta'nın hangi yerinde olursanız olun telefon siparişi alıyor. Özel günler için ise alile salonu bulunuyor.



Nur Pastanesi Demirköprü şubesinin sıcacık poğaçası, su böreği, kol böreği, simit ve tadıyla görüntüsüyle efsane yaş paslarını mutlaka denemelisiniz! Isparta'da nerede olursanız olun Nur Pastanesi Demirköprü şubesi size bir telefon uzaklığında...



işte adres ve iletişim bilgileri...



Hisar Mh 144 CD no:15 (Demirköprü)

Sipariş Telefon Numaraları



0 532 552 42 84

0 543 932 05 32