MERKEZ MUHTARLAR TOPLANTISI YAPILDI

“TOPLUMUN ÖZÜ SİZSİNİZ”

“DEVLET KİMSEYİ SAHİPSİZ BIRAKMAZ”

“ APARTLARA VE EĞLENCE MERKEZLERİNE YENİ DÜZENLEME”

2020 yılının ilk Merkez Mahalle ve Köy Muhtarları Toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi..Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapılan toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kasaba belediye başkanları, daire müdürleri ile merkez köy ve mahalle muhtarları katıldı.Toplantıya ev sahipliği yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük muhtarlara bir sunum yaparak, genellikle dezavantajlı gruplara hizmet ettiklerini ve Isparta nüfusunun yüzde 4,7’sinin sosyal yardımlardan faydalandığını söyledi.Ardından Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Alpay Acar ise; ihtiyaç sahibi kişilere sosyal yardımların yapıldığını belirterek, 2019 yılında 33 binden fazla kişiye 73 milyon liralık yardım yapıldığını kaydetti.Toplantıda konuşan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, “aldığımız kararları vatandaşlarımıza doğru bir şekilde anlatabilmek için sizler bizim mesai arkadaşlarımızsınız. Aldığımız kararlar ister yatırım alanında olsun isterse hizmet alanında olsun kanunlara uyduğu takdirde doğru kabul etmemiz lazım. Toplantılarda alınan kararların alanda takipçisi olun” dedi.Vali Seymenoğlu’nun Isparta’da görev yapan muhtarlardan diğer bir isteği ise; Dezavantajlı gurupların ilgili birimlere bildirilmesi oldu. Vali Seymenoğlu “ Sosyal Hizmetler il Müdürlüğümüzün gerek personel alt yapısı gerekse araç donanımı çok güçlü. Köyünüzde mahallenizde yardıma ihtiyacı olan dezavantajlı vatandaşlarımızla karşılaştığınızda ilgili arkadaşlarla irtibata geçin. Devletimizin yaptığı yaptırımların ve hizmetin yanına hayırsever vatandaşlarımızda dahil etmemiz gerekiyor. 2020 yılında Ispartalı hayırsever vatandaşlarımıza daha çok ulaşmamız gerekiyor” dedi.Isparta’daki apartlar konusuna da değinen Vali Seymenoğlu, bu konuda mevzuata uymayanlar hakkında yasal işlemlerin başladığını belirtti. Eğlence merkezlerinin kapanış saatlerini de yeniden düzenlendiğini kaydeden Vali Seymneoğlu; “kimsenin ekmeği ile oynamak gibi devletin bir amacı olmaz, bu tür mekanlarda son günlerde meydana gelen olaylar toplumun huzurunu bozmaya başladığı için düzenlemeye gittik. Bu konuda toplumun genelinde olumlu bir dönüş alıyoruz” şeklinde konuştu.Toplantı sonunda ise muhtarlar tek tek söz alarak talep ve önerilerini Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer ilgili daire müdürleri ile paylaştılar.